Xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên 50 triệu

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1...

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (địa chỉ 37 Đường 18, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Lý do xử phạt do công ty này không có cơ chế chuyển thông tin hoặc chuyển thông tin không đầy đủ về việc phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với khách hàng và việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

Hàng loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm bị xử phạt/ Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, trong danh sách xử phạt lần này còn có hàng loạt nhà thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc bị phạt nặng. Các đơn vị này bị xác định có các hành vi vi phạm chủ yếu như: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định…

Ảnh minh họa/Internet

Cụ thể, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1 (248/11 (HG), Ấp 1, xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 36,5 triệu đồng. Do Công ty không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

Hộ kinh doanh Nhà thuốc Việt Khang (83C Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 6 triệu đồng. Lý do xử phạt là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược.

Theo Sở Y tế TPHCM, đợt xử phạt lần này thể hiện quyết tâm siết chặt công tác quản lý dược phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn, nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, ngăn chặn tình trạng kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.