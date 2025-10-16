Hà Nội

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên 50 triệu

Vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1 vừa bị Sở Y tế TP HCM xử phạt.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa công khai xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1...

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Thuận Thiên (địa chỉ 37 Đường 18, Khu dân cư ấp 5 Phong Phú, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh) bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 50 triệu đồng.

Lý do xử phạt do công ty này không có cơ chế chuyển thông tin hoặc chuyển thông tin không đầy đủ về việc phân phối thuốc, chất lượng thuốc giữa nhà sản xuất với khách hàng và việc chuyển giao thông tin cho cơ quan quản lý liên quan khi được yêu cầu.

1-8239.jpg
Hàng loạt cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm bị xử phạt/ Ảnh chụp màn hình

    Ngoài ra, trong danh sách xử phạt lần này còn có hàng loạt nhà thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc bị phạt nặng. Các đơn vị này bị xác định có các hành vi vi phạm chủ yếu như: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định…

    3.jpg
    Ảnh minh họa/Internet

    Cụ thể, Hộ kinh doanh Nhà thuốc tây An Phát 1 (248/11 (HG), Ấp 1, xã Hiệp Phước, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 36,5 triệu đồng. Do Công ty không có biện pháp cách ly hoặc để ở khu vực biệt trữ đối với thuốc, dược liệu thuộc một trong các trường hợp: không đạt tiêu chuẩn chất lượng; đã có thông báo thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đã hết hạn dùng; không rõ nguồn gốc, xuất xứ; Bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc; Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật.

    Hộ kinh doanh Nhà thuốc Việt Khang (83C Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt 6 triệu đồng. Lý do xử phạt là người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược, trừ trường hợp ủy quyền khi vắng mặt theo quy định của pháp luật; Niêm yết không đầy đủ, không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược.

    Theo Sở Y tế TPHCM, đợt xử phạt lần này thể hiện quyết tâm siết chặt công tác quản lý dược phẩm và mỹ phẩm trên địa bàn, nhằm bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, ngăn chặn tình trạng kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

    Bài liên quan

    Sống Khỏe

    Xử phạt Công ty TNHH Hoàng Anh LT 90 triệu do vi phạm lĩnh vực y tế

    Công ty Hoàng Anh LT bị xử phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép, bác sĩ Bùi Quang Vũ bị phạt 114 triệu đồng vì vi phạm hành nghề.

    Sở Y tế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Hoàng Anh LT (962 Độc Lập, tổ 6 khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ) do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

    Với sai phạm trên, Công ty TNHH Hoàng Anh LT bị phạt 90 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

    Xem chi tiết

    Sống Khỏe

    Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea dính nhiều sai phạm, phạt 183 triệu... có nhẹ?

    Theo luật sư Lê Trọng Hiền, xét trên thực tế, mức phạt này còn khá thấp so với lợi nhuận mà các cơ sở thẩm mỹ có thể thu được từ hành vi vi phạm. 

    Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM vừa công khai Quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Chuyên khoa Viện Thẩm mỹ Quốc tế Korea CS2, có địa chỉ tại 672A40 Phan Văn Trị, Gò Vấp, TP HCM.

    Lý do xử phạt do công ty này mắc hàng loạt vi phạm như: Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; Niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ khám chữa bệnh; Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh thiếu nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

    Xem chi tiết

    Sống Khỏe

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 25 triệu đồng

    Kinh doanh Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml ghi công dụng không đúng so với hồ sơ công bố, Công ty Dược phẩm Hà Tây bị Cục Quản lý Dược xử phạt 25 triệu.

    Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-XPHC ngày 09/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (địa chỉ trụ sở chính: Số 10A Quang Trung, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Địa chỉ nhà máy: Tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

    Lý do công ty đã thực hiện hành vi vi phạm kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định của pháp luật.

    Xem chi tiết

