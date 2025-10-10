Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 25 triệu đồng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 546/QĐ-XPHC ngày 09/10/2025 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (địa chỉ trụ sở chính: Số 10A Quang Trung, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Địa chỉ nhà máy: Tổ dân phố số 4, phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Lý do công ty đã thực hiện hành vi vi phạm kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Lô sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị thu hồi trên toàn quốc/ ảnh netlife.vn

Hành vi này vi phạm điểm i, khoản 3, Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 53, điểm c khoản 54 Điều 2 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021. Cơ quan chức năng xác định hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, tình tiết tăng nặng trong quá trình xem xét xử phạt.

Với sai phạm trên, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị xử phạt hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 04/CNĐĐKSXMP do Sở Y tế TP Hà Nội cấp ngày 10/10/2016 trong thời hạn 1,5 tháng. Thời gian áp dụng kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Sản phẩm nước súc miệng Nano Silver - DHT/Ảnh congthuong.vn

Buộc công ty thu hồi hàng hóa và loại bỏ thông tin ghi trên nhãn không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó. Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định. Phải nộp lại số tiền gần 48 triệu đồng từ việc bán sản phẩm.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Giao cho ông Lê Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành. Nếu quá thời hạn Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 10/9/2025 Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định số 2625/QLD-MP đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver – DHT 350ml của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây. Lý do thu hồi vì mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Sản phẩm Nước súc miệng Nano Silver - DHT 350ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 6831/20/CBMP-HN ngày 31/3/2020, lô sản xuất 040125, ngày sản xuất 15/01/2025, hạn dùng 15/01/2028. Việc ghi công dụng sai trên nhãn hàng được đánh giá là vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm, tiềm ẩn nguy cơ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.