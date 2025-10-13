Hà Nội

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty TNHH Hoàng Anh LT 90 triệu do vi phạm lĩnh vực y tế

Công ty Hoàng Anh LT bị xử phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không phép, bác sĩ Bùi Quang Vũ bị phạt 114 triệu đồng vì vi phạm hành nghề.

Bình Nguyên

Sở Y tế TP HCM vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Hoàng Anh LT (962 Độc Lập, tổ 6 khu phố Ngọc Hà, phường Phú Mỹ) do cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Với sai phạm trên, Công ty TNHH Hoàng Anh LT bị phạt 90 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 18 tháng.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Sơn thuộc công ty này cũng bị phạt 35 triệu đồng do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

1-8157.jpg
Sở Y tế TP HCM xử phạt Công ty TNHH Hoàng Anh LT 90 triệu

Cũng liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực y tế, bác sĩ Bùi Quang Vũ (tại địa chỉ 1A Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn, TP HCM) bị xử phạt 114 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 44 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Bác sĩ Bùi Quang Vũ bị xác định có các hành vi vi phạm: Khám chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh; Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh…

1-1368.jpg
Bác sĩ Bùi Quang Vũ bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 114 triệu đồng - Ảnh chụp màn hình

Ông Võ Anh Tài (tại địa chỉ 190 Nguyễn Văn Thủ phường Tân Định) với hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, đã bị phạt 35 triệu đồng.

Trong những năm gần đây, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng cao, kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên, trong số đó, có nhiều cơ sở hoạt động không phép, bác sĩ khám chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề.

Sở Y tế TP HCM nhấn mạnh rằng các cơ sở y tế cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giấy phép hoạt động và hành nghề. Cơ sở không có giấy phép hoạt động hợp lệ không được phép cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh.

Người dân cần thận trọng khi lựa chọn các cơ sở khám chữa bệnh và thẩm mỹ, đặc biệt là các cơ sở không được cấp phép, để tránh các rủi ro và tai biến có thể xảy ra.

Ảnh minh họa/Internet

Trong thời gian tới, Sở Y tế TP HCM tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi người dân và giữ vững uy tín của ngành y tế. Đồng thời, sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về khám chữa bệnh, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình khi sử dụng các dịch vụ y tế.

