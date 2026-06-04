Xu hướng "đi chợ online" lên ngôi trong mùa nắng nóng đỉnh điểm

Giữa những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, xu hướng "đi chợ online" đang ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ khi người dân chủ động tìm giải pháp né tránh thời tiết khắc nghiệt. Thực tế, thói quen mua sắm này đã xuất hiện từ sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên gần đây với áp lực từ những ngày nắng nóng đỉnh điểm, thay vì phải chen chúc dưới lòng đường hầm cập khói bụi hay xếp hàng dài chờ đợi, người dân đang quay trở lại với những gian hàng ảo một cách rầm rộ hơn.

Cú hích thời tiết kết hợp cùng mạng xã hội và các ứng dụng giao hàng đã mở rộng biên độ khách hàng, kéo theo nhóm nội trợ trung niên nhập cuộc. Không chỉ để tiết kiệm thời gian hay né tránh nắng nóng, việc dịch chuyển này còn gắn liền với nhu cầu tiêu dùng thông minh, khi ứng dụng trực tuyến cho phép người mua dễ dàng so sánh giá cả, kiểm tra thông tin sản phẩm minh bạch nhằm tối ưu hóa chi tiêu gia đình.

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Quỳnh Hương (Hà Nội) chia sẻ, việc chuyển sang đi chợ qua ứng dụng là giải pháp "giải nhiệt" và tiết kiệm thời gian hiệu quả nhất khi sống một mình: “Lịch học, lịch làm thêm của mình khá dày, cộng thêm thời tiết mùa hè Hà Nội nắng nóng gay gắt nên mình rất ngại việc ra ngoài mua đồ ăn. Từ ngày biết có dịch vụ "đi chợ online", mình chỉ cần tranh thủ lúc giải lao lướt điện thoại là xong. Các siêu thị giờ giao hàng rất nhanh, thực phẩm đóng gói sạch sẽ, định lượng vừa vặn cho một người ăn nên mình không lo bị lãng phí. Việc này giúp mình vừa có bữa cơm nhà đảm bảo, vừa giữ được sức khỏe trong những ngày nắng đỉnh điểm.”

Trong khi đó, Hoàng Ngân (Hà Nội) lại ưu tiên lựa chọn phương thức này vì khả năng kiểm soát tài chính tốt hơn. “Trước đây ra siêu thị truyền thống, mình rất dễ bị phân tâm rồi mua sắm quá tay, lúc thanh toán mới giật mình. Từ khi chuyển sang đi chợ trên app, giỏ hàng hiện sẵn tổng số tiền nên mình dễ dàng cân đo đong đếm, khéo léo co kéo cho vừa vặn ngân sách gia đình. Chưa kể, các nền tảng trực tuyến luôn cập nhật đầy đủ thông tin nguồn gốc, lại hay có mã giảm giá độc quyền và chính sách freeship nên mình tiết kiệm được một khoản kha khá.”

Trong các đợt nắng nóng đỉnh điểm vừa qua tại Hà Nội, không gian mua sắm mát mẻ đã trở thành “vũ khí” cạnh tranh lợi hại giúp các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trung tâm thương mại thu hút lượng khách vượt trội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành bán lẻ, lợi thế về hạ tầng vật lý hay việc cạnh tranh gay gắt về giá cả giờ đây không còn là yếu tố duy nhất quyết định hành vi của người tiêu dùng.

Thay vì đong đếm giá cả, khách hàng hiện đại đang hướng tới trải nghiệm dịch vụ mang tính toàn diện: đi lại thuận tiện, tối ưu hóa thời gian, dịch vụ giao hàng tận nhà nhanh chóng và quy trình thanh toán một chạm không tiền mặt. Sự chuyển dịch này buộc các nhà bán lẻ phải nâng cấp toàn diện chất lượng dịch vụ nếu muốn giữ chân khách hàng trong cuộc đua đường dài.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thực phẩm là mặt hàng chịu ảnh hưởng rõ rệt. Các loại rau củ, thịt cá tươi sẽ nhanh xuống chất lượng khi phải bày bán ngoài trời tại các chợ truyền thống. Trong khi đó, với lợi thế từ hệ thống bảo quản lạnh tiêu chuẩn, các cửa hàng bán lẻ hiện đại đã đẩy mạnh hình thức giao nhanh trong ngày, thậm chí cam kết giao trong khoảng 2 giờ tại khu vực nội thành. Điều này khiến việc đi chợ trở nên tiện lợi, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm hơn.

Để giữ chân người tiêu dùng và kích cầu mua sắm trong mùa cao điểm nắng nóng, các hệ thống bán lẻ và nền tảng đi chợ online lớn như Co.opmart, Bách Hóa Xanh hay LOTTE Mart đang liên tục tung ra các chiến lược ưu đãi. Bên cạnh các chương trình giảm giá sâu đến 50%, mua 1 tặng 1 hay đặc quyền cho khách hàng thành viên, các siêu thị còn luân phiên giảm từ 10 -15% riêng cho nhóm thực phẩm tươi sống và rau củ trực tuyến.

Sự kết hợp giữa tính tiện lợi và cơn mưa khuyến mãi này đã mang lại quả ngọt cho các nhà bán lẻ: sức mua các mặt hàng giải nhiệt và thực phẩm tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu mùa, ghi nhận mức tăng từ 20% đến gần 50% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu cho thấy đi chợ online không chỉ là giải pháp tình thế né nóng, mà đang trở thành xu hướng tiêu dùng thông minh được ưu tiên hàng đầu của người dân.

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