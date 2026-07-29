Đến với khu vườn nằm trong top 3 đẹp nhất Nhật Bản

Khu vườn Korakuen được xây dựng từ năm 1687. Sau khoảng 13 năm kiến tạo, khu vườn hoàn thành vào năm 1700 và trở thành nơi nghỉ ngơi, thưởng trà, ngắm hoa, làm thơ cũng như tiếp đón các vị khách quý của lãnh chúa vùng Okayama. Điều đặc biệt là sau hơn 300 năm, khu vườn vẫn bảo tồn được những giá trị lịch sử và nghệ thuật cảnh quan ban đầu. Trong khuôn viên có khoảng 200 loài thực vật, nhiều trà thất cổ, ao cá chép, rừng tre và khu vực nuôi sếu đầu đỏ – loài chim được xem là biểu tượng của sự trường thọ trong văn hóa Nhật Bản.

Đối diện khu vườn Korakuen bên kia sông là lâu đài Okayama – một trong 100 lâu đài nổi tiếng của Nhật Bản, còn được biết đến với tên gọi "Lâu đài Quạ đen" nhờ lớp tường gỗ sơn đen đặc trưng.

Lâu đài nguyên bản tồn tại hơn 300 năm trước khi bị phá hủy trong các cuộc không kích năm 1945. Dựa trên các bản vẽ lịch sử còn lưu giữ, chính quyền địa phương đã phục dựng tháp chính vào năm 1966. Đến năm 2022, lâu đài tiếp tục được trùng tu quy mô lớn và mở cửa trở lại với nhiều không gian trưng bày hiện đại. Ngày nay, bên trong lâu đài là bảo tàng giới thiệu lịch sử vùng Okayama, văn hóa Samurai và nghệ thuật gốm Bizen – một trong những dòng gốm truyền thống nổi tiếng của Nhật Bản.

Theo đại diện cơ quan xúc tiến du lịch tỉnh Okayama và doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, đây là những tuyến điểm mới đang được giới thiệu du khách Việt Nam muốn tìm hiểu khám phá văn hoá Nhật Bản.

Khách du lịch xếp hàng mua vé vào tham quan khu vườn được mệnh danh nằm trong top 3 khu vườn đẹp nhất Nhật Bản.

Kiến trúc khung cảnh bố trí hài hoà.

Các tuyến đường trong khu vườn đều sạch đẹp.

Nghệ thuật làm vườn đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Nhật Bản.

Các ngôi nhà trong khu vườn được bảo tồn.

Các hồ nước bố trí hài hoà mang tới sự thư giãn.

Một ngôi đền trong khu vườn cũng là nơi nghỉ chân với nhiều du khách.

Khu vườn cũng là điểm check in với nhiều du khách.

Đối diện với Korakuen Garden là mặt trước lâu đài Okayama.

Mặt sau khu lâu đài cũng là lối vào tham quan.

Tường thành kiên cố của vọng gác gần lâu đài.

Từ trên tầng cao của lâu đài nhìn sang được Korakuen Garden. Theo hướng dẫn viên, khu vườn Korakuen đẹp nhất vào mùa thu với nhiều cây lá ngả sang màu vàng.

Trong lâu đài là một bảo tàng giới thiệu về văn hoá Nhật.

Khu vực giới thiệu về samurai Nhật Bản.