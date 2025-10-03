Xôn xao hổ xuất hiện ở Phú Thọ, chính quyền cảnh báo sao?

Hà Nội

Giải mã

Sau khi xuất hiện thông một cá thể hổ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và ra cảnh báo khẩn.

Tâm Anh (TH)
Vào chiều ngày 1/10, mạng xã hội và các hội nhóm người Phú Thọ lan truyền thông tin một số người dân phát hiện một cá thể hổ ở khu vực xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn. Con hổ này sau đó di chuyển về phía Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông. Ngoài những thông tin này, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh về cá thể hổ minh họa và dấu chân hổ để lại trên lớp bùn đất. Ảnh: VOV.
Ngay sau khi nắm bắt thông tin, sáng 2/10, các cơ quan liên quan đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin có một cá thể hổ nặng khoảng 15 - 20 kg xuất hiện ở xóm Chiềng vào chiều ngày 1/10. Đồng thời, chính quyền xã Ngọc Sơn khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và thực hiện bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: Vietnamnet.
Ngày 3/10, chia sẻ với Vietnamnet, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ), cho biết sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã có kết luận về thông tin hổ xuất hiện tại xóm Chiềng. Ảnh: Tiền phong.
Theo biên bản kiểm tra, xác minh của Hạt Kiểm lâm Lạc Sơn (Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ), thông tin xuất hiện hổ tại xóm Chiềng, xã Ngọc Sơn là không có cơ sở. Ảnh: VTV.
Xã Ngọc Sơn (trên cơ sở sáp nhập 3 xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là một xã vùng cao có địa hình rừng núi phức tạp, có địa hình rừng núi phức tạp, hệ sinh thái đa dạng. Ảnh: VTV.
Xã Ngọc Sơn nằm giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông có tổng diện tích tự nhiên 19.254 ha, trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ. Ảnh: Trung tâm Con người và Thiên nhiên.
Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông là hành lang nối liền vườn quốc gia Cúc Phương và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông của tỉnh Thanh Hóa. Đây là hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi điển hình lưu giữ nguồn gen của nhiều loài cây gỗ quý, động vật và thực vật quý hiếm, đặc hữu, đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, giữ và cung cấp nguồn nước tưới, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường. Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+.
#hổ xuất hiện Phú Thọ #khu bảo tồn Ngọc Sơn - Ngổ Luông #cá thể hổ

