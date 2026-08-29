Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Xiaomi ra mắt bình giữ nhiệt 500ml giá dưới 300.000 đồng

Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 sở hữu dung tích 500ml, nắp mở một tay và khả năng giữ nóng, lạnh trong tối đa 6 giờ.

Thiên Trang (th)

Xiaomi vừa giới thiệu Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2, mẫu bình giữ nhiệt mới thuộc hệ sinh thái Mijia và đang được đưa lên nền tảng gọi vốn cộng đồng Youpin. Sản phẩm dự kiến bắt đầu nhận đặt mua từ ngày 2/9, với mức giá trong đợt gọi vốn là 79 Yuan, tương đương khoảng 295.000 đồng. Bình hướng đến nhóm người dùng thường xuyên mang nước theo khi đi làm, đi học hoặc di chuyển, với dung tích 500ml và thiết kế tập trung vào khả năng sử dụng nhanh bằng một tay. Xiaomi cung cấp 4 lựa chọn màu gồm trắng, xanh navy, tím sương và xanh băng, giúp sản phẩm dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau.

Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 có dung tích 500ml, nắp bật mở bằng một tay và 4 tùy chọn màu sắc.

Điểm nổi bật nhất trên Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 nằm ở phần nắp bật với cơ chế khóa tự động. Người dùng có thể trượt nắp sang trái hoặc nhấn trực tiếp để mở, qua đó thao tác uống nước bằng một tay mà không cần tháo rời toàn bộ nắp. Khi đóng lại, cơ chế khóa tự động giúp hạn chế tình trạng nắp bật ngoài ý muốn trong quá trình mang theo. Thiết kế này được Xiaomi phát triển dựa trên cơ chế từng xuất hiện ở mẫu Mijia Flip-Top Thermos Cup, nhưng được tinh chỉnh lại ở thế hệ mới. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển hoặc muốn lấy nước nhanh trong lúc làm việc, học tập.

Khả năng giữ nhiệt 6 giờ cũng là một trong những thông số đáng chú ý của mẫu bình mới. Xiaomi cho biết sản phẩm có thể duy trì nhiệt độ trên 68 độ C trong tối đa 6 giờ đối với đồ uống nóng, trong khi nước lạnh có thể được giữ dưới 10 độ C trong cùng khoảng thời gian. Bên trong bình sử dụng cấu trúc chân không giữa hai lớp vật liệu theo quy trình "tailless vacuum", kết hợp lớp phủ đồng ở phần lót nhằm tăng hiệu quả cách nhiệt. Nhờ đó, nhiệt từ chất lỏng bên trong được hạn chế truyền ra bên ngoài, đồng thời bề mặt bình không bị quá nóng khi chứa nước nóng.

Ở phần tiếp xúc trực tiếp với đồ uống, Xiaomi sử dụng thép không gỉ 316L cho lớp lót bên trong. Bề mặt này được làm mỏng và xử lý đánh bóng bằng phương pháp điện phân, hướng tới khả năng vệ sinh thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Phần vòi uống và bộ lọc được làm từ nhựa PPSU chịu nhiệt, loại vật liệu được thiết kế để hạn chế lưu mùi sau khi sử dụng. Vòi uống cũng có thể tháo rời, giúp người dùng dễ dàng làm sạch các bộ phận tiếp xúc với nước. Đáng chú ý, dù sử dụng thép không gỉ thay vì titan, khả năng giữ nhiệt mà Xiaomi công bố cho Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 vẫn tương đương một số mẫu bình giữ nhiệt titan của hãng.

Bình giữ nhiệt mới của Xiaomi có thể duy trì đồ uống nóng trên 68°C hoặc nước lạnh dưới 10°C trong tối đa 6 giờ.

Với dung tích 500ml, thiết kế nắp mở nhanh và mức giá khoảng 79 Yuan trong đợt gọi vốn, Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 tập trung vào những nhu cầu thiết thực thay vì chạy theo dung tích quá lớn hay thiết kế phức tạp. Mẫu bình này hướng tới sự cân bằng giữa tính di động, khả năng giữ nhiệt và thao tác sử dụng hằng ngày. Mức giá dưới 300.000 đồng cũng giúp sản phẩm trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc bình giữ nhiệt phổ thông, đặc biệt với người dùng cần một chiếc bình nhỏ gọn để đồng hành trong công việc, học tập và các hoạt động ngoài trời.

#Xiaomi #bình giữ nhiệt #Mijia #giữ nhiệt #bình 500ml #đồ dùng cá nhân

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Douyin tung app đặt đồ ăn nhưng không giao hàng

Một ứng dụng đặt đồ ăn “không giao hàng” đang gây chú ý tại Trung Quốc, nhưng phía sau trò đùa là chiến lược giữ chân người dùng và dòng tiền.

Hãy tưởng tượng bạn mở một ứng dụng giao đồ ăn, chọn món, xem giá, thêm vào giỏ rồi bấm thanh toán như bình thường, nhưng biết chắc sẽ không có shipper nào xuất hiện. Đây chính là ý tưởng gây chú ý mà Douyin, phiên bản TikTok tại Trung Quốc, đang thử nghiệm thông qua Sàm Miêu Ngoại Mại. Ứng dụng xuất hiện từ đầu tháng 8 và nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc, nhờ cách kết hợp giữa trò chơi tâm lý, văn hóa Internet và hệ sinh thái thanh toán của Douyin.

Thoạt nhìn, Sàm Miêu Ngoại Mại trông chẳng khác một ứng dụng giao đồ ăn thực thụ. Giao diện có thanh tìm kiếm, danh mục món ăn, chương trình giảm giá, thông tin cửa hàng, giá bán, số lượng đơn hàng và thời gian giao dự kiến. Người dùng thậm chí có thể thoải mái “đặt” các món phổ biến như xiên nướng, trà sữa hay mì cay với mức giá khoảng 10-30 nhân dân tệ. Chỉ đến bước cuối, trò chơi mới bật mí rằng không có đơn hàng nào được gửi tới nhà hàng. Số tiền người dùng thanh toán sẽ được đưa vào một “hũ tiền háu ăn” trong ví Douyin và có thể rút lại bất cứ lúc nào.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

3 iPhone cũ giá rẻ đáng mua, vẫn mạnh năm 2026

Không cần chi quá nhiều tiền, người dùng vẫn có thể sở hữu iPhone màn hình đẹp, hiệu năng mạnh và camera tốt nếu lựa chọn các mẫu máy cũ.

Thị trường iPhone cũ đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người muốn sử dụng điện thoại Apple nhưng không muốn bỏ ra khoản tiền lớn cho các thế hệ mới. Những mẫu máy như iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro hay iPhone 14 vẫn sở hữu phần cứng đủ mạnh cho nhiều nhu cầu từ làm việc, giải trí đến chụp ảnh, quay video. Đặc biệt, việc lựa chọn đúng model có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể nhưng vẫn có được trải nghiệm cao cấp.

iPhone 12 Pro Max cũ - lựa chọn cho người thích màn hình lớn

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

MG ZS giảm giá hơn 100 triệu đồng xả hàng, chờ thế hệ mới ra mắt

So với giá niêm yết, mẫu xe SUV MG ZS STD đang bán tại Việt Nam rẻ hơn đến 123 triệu đồng trong khi con số tương ứng của bản LUX là 113 triệu đồng.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV MG ZS Hybrid+ mới.

MG ZS tại Việt Nam vốn nổi tiếng là dòng SUV cỡ B có giá "mềm" với mức dao động từ 518-588 triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giá bán của mẫu xe Trung Quốc này còn giảm mạnh xuống chỉ còn 395 triệu đồng với bản STD tiêu chuẩn và 475 triệu đồng với bản LUX cao cấp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới