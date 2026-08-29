Xiaomi ra mắt bình giữ nhiệt 500ml giá dưới 300.000 đồng

Xiaomi vừa giới thiệu Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2, mẫu bình giữ nhiệt mới thuộc hệ sinh thái Mijia và đang được đưa lên nền tảng gọi vốn cộng đồng Youpin. Sản phẩm dự kiến bắt đầu nhận đặt mua từ ngày 2/9, với mức giá trong đợt gọi vốn là 79 Yuan, tương đương khoảng 295.000 đồng. Bình hướng đến nhóm người dùng thường xuyên mang nước theo khi đi làm, đi học hoặc di chuyển, với dung tích 500ml và thiết kế tập trung vào khả năng sử dụng nhanh bằng một tay. Xiaomi cung cấp 4 lựa chọn màu gồm trắng, xanh navy, tím sương và xanh băng, giúp sản phẩm dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách sử dụng khác nhau.

Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 có dung tích 500ml, nắp bật mở bằng một tay và 4 tùy chọn màu sắc.

Điểm nổi bật nhất trên Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 nằm ở phần nắp bật với cơ chế khóa tự động. Người dùng có thể trượt nắp sang trái hoặc nhấn trực tiếp để mở, qua đó thao tác uống nước bằng một tay mà không cần tháo rời toàn bộ nắp. Khi đóng lại, cơ chế khóa tự động giúp hạn chế tình trạng nắp bật ngoài ý muốn trong quá trình mang theo. Thiết kế này được Xiaomi phát triển dựa trên cơ chế từng xuất hiện ở mẫu Mijia Flip-Top Thermos Cup, nhưng được tinh chỉnh lại ở thế hệ mới. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên phải di chuyển hoặc muốn lấy nước nhanh trong lúc làm việc, học tập.

Khả năng giữ nhiệt 6 giờ cũng là một trong những thông số đáng chú ý của mẫu bình mới. Xiaomi cho biết sản phẩm có thể duy trì nhiệt độ trên 68 độ C trong tối đa 6 giờ đối với đồ uống nóng, trong khi nước lạnh có thể được giữ dưới 10 độ C trong cùng khoảng thời gian. Bên trong bình sử dụng cấu trúc chân không giữa hai lớp vật liệu theo quy trình "tailless vacuum", kết hợp lớp phủ đồng ở phần lót nhằm tăng hiệu quả cách nhiệt. Nhờ đó, nhiệt từ chất lỏng bên trong được hạn chế truyền ra bên ngoài, đồng thời bề mặt bình không bị quá nóng khi chứa nước nóng.

Ở phần tiếp xúc trực tiếp với đồ uống, Xiaomi sử dụng thép không gỉ 316L cho lớp lót bên trong. Bề mặt này được làm mỏng và xử lý đánh bóng bằng phương pháp điện phân, hướng tới khả năng vệ sinh thuận tiện trong quá trình sử dụng hằng ngày. Phần vòi uống và bộ lọc được làm từ nhựa PPSU chịu nhiệt, loại vật liệu được thiết kế để hạn chế lưu mùi sau khi sử dụng. Vòi uống cũng có thể tháo rời, giúp người dùng dễ dàng làm sạch các bộ phận tiếp xúc với nước. Đáng chú ý, dù sử dụng thép không gỉ thay vì titan, khả năng giữ nhiệt mà Xiaomi công bố cho Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 vẫn tương đương một số mẫu bình giữ nhiệt titan của hãng.

Bình giữ nhiệt mới của Xiaomi có thể duy trì đồ uống nóng trên 68°C hoặc nước lạnh dưới 10°C trong tối đa 6 giờ.

Với dung tích 500ml, thiết kế nắp mở nhanh và mức giá khoảng 79 Yuan trong đợt gọi vốn, Mijia Flip-Lid Insulated Mug 2 tập trung vào những nhu cầu thiết thực thay vì chạy theo dung tích quá lớn hay thiết kế phức tạp. Mẫu bình này hướng tới sự cân bằng giữa tính di động, khả năng giữ nhiệt và thao tác sử dụng hằng ngày. Mức giá dưới 300.000 đồng cũng giúp sản phẩm trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc bình giữ nhiệt phổ thông, đặc biệt với người dùng cần một chiếc bình nhỏ gọn để đồng hành trong công việc, học tập và các hoạt động ngoài trời.