Xét xử cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan

TAND TP.HCM chuẩn bị xét xử 22 bị cáo trong vụ án thâu tóm khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, liên quan thất thoát ngân sách hơn 542 tỷ đồng.

Ngày 7/4, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai).

Bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị đưa ra xét xử về các tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, 9 bị cáo khác bị xét xử về các tội đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, quá trình xử lý khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM) đã xảy ra nhiều sai phạm trong việc chuyển nhượng tài sản nhà nước, không thực hiện đúng quy định về định giá và đấu giá.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Riêng thông qua các giao dịch liên quan khu đất này, bị cáo Nguyễn Thị Như Loan được cho là hưởng lợi khoảng 297,8 tỷ đồng.

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn được xác định liên quan vụ án gây thất thoát ngân sách hơn 542 tỷ đồng, đang được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM.

Một số bị cáo khác liên quan trong vụ án có hành vi đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, xử lý tài sản công.

Trong vụ án, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM) đã bỏ trốn và bị truy nã, tòa sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 7/4 đến 10/4, do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa.

Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố về vụ 'đất vàng'

Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan - vừa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan vụ án sai phạm "đất vàng" Bến Vân Đồn.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch thoát khỏi khoản nợ khủng

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai dự tính bán cổ phần tại các công ty con và liên kết trong năm 2025 để trả khoản nợ hơn 2.8 nghìn tỷ đồng và duy trì hoạt động.

Theo Vietnamnet, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai; mã QCG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông đối với phương án sắp xếp nguồn tài chính để thanh toán khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island.

Sunny Island thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là đơn vị từng đặt cọc 2.882,2 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Nhà Bè, TPHCM).

Quốc Cường Gia Lai bắt đầu trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan

Trong quý II năm nay, Quốc Cường Gia Lai đã chi hơn 100 tỷ đồng để bắt đầu thanh toán khoản nợ 2.882 tỷ cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island.

Động thái của Quốc Cường Gia Lai

