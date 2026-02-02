Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố về vụ 'đất vàng'

Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai - bà Nguyễn Thị Như Loan - vừa bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan vụ án sai phạm "đất vàng" Bến Vân Đồn.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp & Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai

Trong số này, bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, cùng 11 người khác bị nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Theo Cáo trạng của VKSND tối cao, trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ số 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 (nay là phường Xóm Chiếu), TP.HCM theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị can tại Tập đoàn cao su và các đơn vị, tổ chức có liên quan đã thực hiện hành vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá trái quy định.

Ngoài ra, một số bị can còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thoả thuận nhận 03 triệu USD và thực tế đã 02 lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD của Lê Y Linh, Đặng Phước Dừa để bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho Linh, Dừa trái pháp luật.

Với vai trò Quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su được giao quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước là Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, đã chỉ đạo cấp dưới thuộc Tập đoàn Cao su, Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa chuyển nhượng khu đất từ tài sản công cho tư nhân không thông qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho nhà nước số tiền hơn 542,7 tỉ đồng.

Cơ quan công tố đã truy tố bị can Lê Y Linh (cựu Chủ tịch đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam, cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) về các tội “Đưa hối lộ”, quy định tại Khoản 4 Điều 364 và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự gồm:

Bị can Trần Ngọc Thuận (cựu Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Truy tố 3 bị can về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự gồm: Đoàn Ngọc Phương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch HĐĐG Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cao Đại Nghĩa (Phó Trưởng phòng giá đất, Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường); Khương Thanh Tùng (Giám đốc Công ty thẩm định giá Thăng Long).

Các bị can: Phạm Văn Hiền (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su); Võ Sỹ Lực (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su); Trần Thoại (thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc); Huỳnh Trung Trực (cựu Phó Tổng giám đốc); Phạm Văn Thành (cựu Trưởng ban KH&ĐT, cựu Thành viên HĐQT Tập đoàn Cao su); Nguyễn Thành Châu (cựu Chủ tịch HĐQT Cao su Đồng Nai);

Nguyễn Công Tài (Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa); Lê Xuân Hòe (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, kiêm Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai); Nguyễn Thị Gái (cựu Tổng giám đốc Cao su Đồng Nai);

Nguyễn Văn Minh (Trưởng phòng KH&ĐT Cao su Đồng Nai); Nguyễn Trọng Cảnh (cựu Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa); và Nguyễn Thị Như Loan (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Khắc Chung (cựu Kiểm soát viên phụ trách chung tại Tập đoàn Cao su) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.