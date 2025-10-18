Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xe đầu kéo bay từ đường trên cao xuống đè bẹp xe bồn

Xe đầu kéo lao khỏi cao tốc, đáp thẳng lên cabin của xe bồn chở nước đang chạy ở đường bên dưới, ngày 30/8.

Trường Hân t/h

Trên đường cao tốc Delhi-Ajmer, đoạn qua cầu Niwaru thuộc thành phố Jaipur, bang Rajasthan, chiếc xe đâm vào lan can đường cao tốc và lao xuống dốc khoảng 6 m, rơi trúng cabin của chiếc xe chở nước đang chạy trên đường bên dưới.

Cảnh sát sau đó đã phải dùng xe cẩu để nâng chiếc xe đầu kéo khỏi xe bồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo chạy quá nhanh và tài xế mất kiểm soát.

Theo Times of India, tài xế xe chở nước may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. Trong khi đó, tài xế xe đầu kéo đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn và đang bị cảnh sát truy tìm.

#tai nạn Jaipur #xe chở nước #tai nạn đường cao tốc #xe đầu kéo mất kiểm soát #cảnh sát Rajasthan #tai nạn nghiêm trọng

Bài liên quan

Video

Đi 'xé gió' dưới trời mưa, xe con mất lái tông tử vong người đi xe máy

Trời mưa, đường trơn nhưng xe ô tô con vẫn di chuyển với tốc độ cao sau đó bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi va chạm với xe máy.

Vụ tai nạn giao thông được camera an ninh và camera hành trình ghi lại cho thấy, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 25/9, tại đường tỉnh ĐT456 đoạn qua thôn Vô Hối Đông, xã Nam Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên), thời điểm trên, trời có mưa, đường trơn, thế nhưng chiếc xe ô tô con màu trắng vẫn di chuyển với tốc độ khá cao.

Khi đến khúc cua, xe con bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều rồi tông trúng 1 xe máy đang đi tới. Cú va chạm mạnh khiến xe con lật nghiêng, lộn nhiều vòng. Người đi xe máy bị hất văng xuống đường, nằm bất động.

Xem chi tiết

Video

Khoảnh khắc tài xế ô tô tông tử vong 3 mẹ con ở TP.HCM

Liên quan đến vụ ô tô va chạm xe máy khiến 3 mẹ con tử vong, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vào tối 20/9, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Thành (TP.HCM), khiến ba mẹ con đi xe máy tử vong, tài xế ô tô bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h, Nguyễn Đức Thanh Nam (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) điều khiển ô tô biển số 61K-127.24 từ đường Tân Phú ra đường ĐH507.

Xem chi tiết

Video

Xe máy suýt bị container nghiền nát, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Đoạn clip ghi lại diễn biến một vụ va chạm giao thông giữa container và xe máy. May mắn cho người lái xe máy khi đã thoát khỏi tử thần chỉ trong gang tấc.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ về một tình huống va chạm giao thông giữa container và xe máy đầy tranh cãi. Sự việc xảy ra trên tuyến ĐT825 Km0+350 (hướng Tây Ninh đi TP.HCM), đoạn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Nhiều người không khỏi hốt hoảng khi xem được đoạn clip trích từ camera hành trình của một phương tiện khác, ghi lại toàn bộ diễn biến câu chuyện.

Hình ảnh chiếc xe máy đi vào điểm mù trước đầu xe container khiến ai cũng thót tim
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới