Xe đầu kéo bay từ đường trên cao xuống đè bẹp xe bồn

Xe đầu kéo lao khỏi cao tốc, đáp thẳng lên cabin của xe bồn chở nước đang chạy ở đường bên dưới, ngày 30/8.

Trên đường cao tốc Delhi-Ajmer, đoạn qua cầu Niwaru thuộc thành phố Jaipur, bang Rajasthan, chiếc xe đâm vào lan can đường cao tốc và lao xuống dốc khoảng 6 m, rơi trúng cabin của chiếc xe chở nước đang chạy trên đường bên dưới.

Cảnh sát sau đó đã phải dùng xe cẩu để nâng chiếc xe đầu kéo khỏi xe bồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo chạy quá nhanh và tài xế mất kiểm soát.

Theo Times of India, tài xế xe chở nước may mắn sống sót nhưng bị thương nặng. Trong khi đó, tài xế xe đầu kéo đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tai nạn và đang bị cảnh sát truy tìm.