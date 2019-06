Bentley Continental GT First Edition hơn 25 tỷ về Việt Nam

Khác với chiếc đầu tiên, mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới thứ 2 có mặt ở Việt Nam lại thuộc phiên bản First Edition. Điểm nhận biết dễ nhất chính là lá cờ Liên hiệp Anh ở bên hông xe. Ngoài ra, lá cờ Liên hiệp Anh tiếp tục xuất hiện thêm một lần nữa và được trang trí ở bảng táp-lô hay logo Bentley phát sáng và dòng chữ First Edition trên nền cờ Liên hiệp Anh ở bậc cửa. Về tổng thể, Bentley Continental GT First Edition mới về Việt Nam không có nhiều sự khác biệt về thiết kế với bản trước khi vẫn sở hữu nắp ca-pô dài và thấp mang đậm chất Gran Tourer, thiết kế lưới tản nhiệt kim loại sáng bóng nổi bật cùng cặp đèn pha kép được trang bị công nghệ LED Matrix và hiệu ứng pha lê vô cùng huyền ảo. Bên cạnh biểu tượng cờ Liên hiệp Anh đánh dấu phiên bản First Edition thì khe thoát gió khí động học nẹp crom ở bên hông, cánh lướt gió phía sau chỉnh điện cùng bộ mâm 5 chấu kép 22 inch sơn 2 tông màu tương phản cũng là một trong những điểm nhấn nổi bật của Continental GT. Các chi tiết khác như; ống xả oval mới cá tính hơn so với bản cũ, cánh gió đuôi trên Bentley Continental GT mới sẽ là loại chỉnh điện... Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.850 x 1.954 x 1.405 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.851 mm, tăng 105 mm so với phiên bản thường. Bên trong nội thất của mẫu xe siêu sang Bentley Continental GT First Edition 2018 có nhiều chi tiết được khâu hình quả trám và chỉ khâu tương phản. Bentley cung cấp đến 4 loại gỗ ốp cho nội thất của Continental GT First Edition 2018 như Dark Stained Madrona, Dark Fiddleback Eucalyptus, Tamo Ash và Liquid Amber.Bentley Continental GT First Edition 2018 cũng có màn hình "3 trong 1" mang tên gọi Rotating Display. Ở màn hình đầu tiên là cảm ứng 12,3 inch hiển thị hàng loạt tính năng của xe. Chỉ một thao tác đơn giản là chủ nhân của Bentley Continental GT First Edition 2018 có thể chuyển đổi màn hình cảm ứng 12,3 inch này thành 3 đồng hồ analogue. Về thông số kĩ thuật, xe được trang bị khối động cơ xăng tăng áp kép W12, dung tích 6.0l, sản sinh công suất 626 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900Nm. Đi kèm là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Nhờ kết cấu khung làm bằng chất liệu nhôm siêu nhẹ, xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,7 giây, trước khi đạt độ tối đa 333 km/h. Theo thông tin được biết, Bentley Continental GT First Edition màu sơn ngoại thất Sequin Blue được đưa về nước theo diện nhập khẩu chính hãng. Giá xe Bentley Continental GT thế hệ mới được đại lý Bentley Việt Nam chào bán với giá không dưới 1,1 triệu đô la )tương đương hơn 25 tỷ đồng), nhưng giá của phiên bản đặc biệt này có thể cao hơn. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT First Edition.

