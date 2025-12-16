Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Xe con bất ngờ quay đầu, xe máy giật mình té ngã hàng loạt

Hai xe máy ngã nhào vì cú quay đầu đột ngột của xe con, khiến cả cung đường rơi vào hỗn loạn.

Trường Hân t/h

Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô bất ngờ quay đầu ngay giữa đường, khiến người đi xe máy phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm. Do xử lý không kịp, chiếc xe máy đầu tiên trượt bánh, ngã văng ra mặt đường rồi va vào phần thân ô tô.

Ô tô quay đầu khiến một người đi xe máy lao đến từ phía sau phải phanh gấp để tránh, trượt ngã ra đường. Video: MXH

Chưa dừng lại ở đó, một xe máy khác chạy phía sau cùng chiều cũng hoảng loạn trước tình huống bất ngờ, lập tức bóp phanh gấp và mất lái, ngã sõng soài dù không hề va chạm với phương tiện nào. Tình huống diễn ra chỉ trong vài giây nhưng khiến nhiều người chứng kiến thót tim. May mắn, các nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ.

#quay đầu #tai nạn đường bộ #xe máy ngã #phanh gấp

Bài liên quan

Video

Phóng hết tốc độ qua ngã tư, hai xe máy va chạm kinh hoàng

Đến đoạn đường giao nhau nhưng vì không quan sát nên 2 xe máy vẫn vít ga chóng mặt và đã lao vào nhau khiến cả 4 người đều bay khỏi xe rất kinh hoàng.

Đoạn video khiến nhiều người tỏ ra ái ngại và rùng mình khi lái xe máy chạy quá ẩu. Mặc dù đến đoạn đường giao nhau nhưng lái xe không hề giảm tốc độ mà vẫn lao với vận tốc chóng mặt. Rất may mắn là không tạo ra thương tổn nào cho hai đứa trẻ ngay cạnh.

Phút va chạm kinh hoàng giữa hai xe. Nguồn: Reddit
Xem chi tiết

Video

Tài xế xe bán tải tông ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn

Công an tỉnh Tây Ninh thông tin đang truy tìm tài xế xe bán tải có hành vi đâm ngã mô tô đặc chủng của CSGT rồi bỏ trốn sau khi bị phát hiện chạy quá tốc độ.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 23/11, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên Đường tỉnh 816 (đoạn qua xã Bình Đức) phát hiện ô tô bán tải chạy vượt tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi, liên tục yêu cầu dừng lại nhưng người điều khiển ô tô vừa bỏ chạy vừa ép xe lực lượng chức năng.

Khi được CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Video: MXH
Xem chi tiết

Video

Nguời đàn ông vô cớ bị đạp ngã ra đường, suýt bị xe hơi tông trúng

Đang ngồi trên xe máy để chờ giao đồ cho cửa hàng bên cạnh, người đàn ông bị T. đạp ngã ra đường. Rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra dù ô tô vừa lao tới.

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một khách hàng suýt mất mạng vì bị đạp ngã ra đường.

Clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh đang khiến MXH bức xúc
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới