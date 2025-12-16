Xe con bất ngờ quay đầu, xe máy giật mình té ngã hàng loạt

Camera ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô bất ngờ quay đầu ngay giữa đường, khiến người đi xe máy phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm. Do xử lý không kịp, chiếc xe máy đầu tiên trượt bánh, ngã văng ra mặt đường rồi va vào phần thân ô tô.

Ô tô quay đầu khiến một người đi xe máy lao đến từ phía sau phải phanh gấp để tránh, trượt ngã ra đường. Video: MXH

Chưa dừng lại ở đó, một xe máy khác chạy phía sau cùng chiều cũng hoảng loạn trước tình huống bất ngờ, lập tức bóp phanh gấp và mất lái, ngã sõng soài dù không hề va chạm với phương tiện nào. Tình huống diễn ra chỉ trong vài giây nhưng khiến nhiều người chứng kiến thót tim. May mắn, các nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ.