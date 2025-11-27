Hà Nội

Nguời đàn ông vô cớ bị đạp ngã ra đường, suýt bị xe hơi tông trúng

Đang ngồi trên xe máy để chờ giao đồ cho cửa hàng bên cạnh, người đàn ông bị T. đạp ngã ra đường. Rất may không có chuyện đáng tiếc xảy ra dù ô tô vừa lao tới.

Trường Hân t/h

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một khách hàng suýt mất mạng vì bị đạp ngã ra đường.

Clip gây phẫn nộ ở Tây Ninh đang khiến MXH bức xúc

Hình ảnh trong clip cho thấy vào khoảng 7h19p ngày 25/11, một người đàn ông chạy xe máy chở nhiều vật dụng phía sau, dừng lại trước một cửa hàng nông ngư cơ tại ấp Thủ Khoa Thừa, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh để hỏi mua hàng.

Khi người đàn ông này vừa đứng cạnh xe thì từ phía cửa hàng bên cạnh, một bàn chân bất ngờ đưa ra, đạp thẳng vào bao đồ phía sau xe máy, thông tin trên báo Người Lao Động.

Cú đạp khiến cả người và xe máy đổ nhào ra đường đúng lúc một ô tô đang chạy tới. May mắn, chiếc ô tô chạy chậm nên người đàn ông thoát nạn chỉ trong khoảnh khắc.

Theo lãnh đạo Công an xã Thủ Thừa, đơn vị đã nắm được thông tin và mời làm việc 2 chủ cơ sở liên quan trong đoạn clip để xác minh.

Qua làm việc ban đầu, công an xác định mâu thuẫn kinh doanh giữa 2 cơ sở là nguyên nhân dẫn đến hành vi đạp người đàn ông đang dừng mua hàng, gây ra tình huống nguy hiểm mà camera ghi lại.

Công an đang tiếp tục thu thập chứng cứ và các nội dung liên quan để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

