Xe chiến đấu bộ binh Anh bị cáo buộc gây nguy hiểm cho binh sĩ

Hơn một phần ba số xe Ajax tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện gần đây của Quân đội Anh đã được xác định có liên quan đến các ca chấn thương do tiếng ồn và rung động.

Quy mô của số lượng xe bị ảnh hưởng xuất hiện trong bối cảnh các bộ trưởng Anh cho biết mọi phương án vẫn đang được cân nhắc cho tương lai của chương trình này.

Một câu trả lời bằng văn bản tại Quốc hội Anh vào ngày 4 tháng 12 xác nhận rằng 23 xe thuộc dòng Ajax đã liên quan đến 30 binh sĩ báo cáo các triệu chứng trong cuộc diễn tập ngày 22 tháng 11. Tổng cộng có 61 xe tham gia, đưa tỷ lệ xe bị ảnh hưởng lên khoảng 38%.

Ông Luke Pollard, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh, cho biết trong phản hồi rằng “không có triệu chứng nào nghiêm trọng đến mức phải nhập viện”. Ông cũng cho biết hoạt động đã được dừng lại trong vòng 30 phút để các quân nhân nhận được hỗ trợ y tế, đồng thời nhấn mạnh “an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu”.

Các bộ trưởng đã bày tỏ sẵn sàng xem xét chấm dứt chương trình nếu kết quả của cuộc điều tra nội bộ quân đội và cuộc điều tra an toàn riêng biệt cho thấy có vấn đề mang tính hệ thống. Một lãnh đạo cấp cao trong Bộ Quốc phòng cho biết: “Tôi sẽ đưa ra bất kỳ quyết định nào cần thiết” sau khi nhận được kết quả từ cả hai cuộc rà soát.

Số lượng xe bị ảnh hưởng tiếp tục làm dấy lên nghi vấn về việc liệu các cải tiến gần đây đã giải quyết được vấn đề rung và ồn đến mức độ mong đợi hay chưa.

Một nhân viên cấp cao của General Dynamics UK, người có hồ sơ công khai cho thấy đã nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thử nghiệm và nghiệm thu xe Ajax, đã đăng bình luận trên một trang Facebook được nhiều người theo dõi, cho rằng phần lớn các vấn đề được báo cáo của xe xuất phát từ lỗi vận hành của kíp lái, bảo dưỡng kém và hạn chế trong chỉ huy. Những phát biểu này xuất hiện nhằm phản hồi các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các binh sĩ và nhân viên thử nghiệm về các lỗi tồn tại kéo dài.

Các bình luận được đăng từ một tài khoản xác định cá nhân này là Quản lý Nghiệm thu. Ông cho rằng “ngoài các trường hợp rò rỉ dung dịch làm mát, mọi vấn đề còn lại đều do người sử dụng hoặc thiếu sót trong chỉ huy”, và cuộc trao đổi này đã thu hút sự chú ý do vị trí cấp cao của ông trong nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện chương trình.

General Dynamics UK đã được đề nghị làm rõ liệu các bình luận này có phản ánh quan điểm của công ty hay không, hoặc liệu vấn đề sẽ được xử lý nội bộ.

“General Dynamics Land Systems UK xem xét vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Những bình luận được đề cập không phản ánh quan điểm của công ty cũng như không phù hợp với các giá trị cốt lõi của chúng tôi." - Thông cáo nói.

Họ cũng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong việc cung cấp và hỗ trợ dòng xe Ajax, thể hiện cam kết chung về an toàn cho binh sĩ. Công ty đã khởi động một cuộc điều tra nội bộ liên quan đến các bình luận này để đảm bảo sẽ có các biện pháp phù hợp theo chính sách nhân sự của công ty.

Những phát biểu này xuất hiện trong bối cảnh các bộ trưởng Anh đang thể hiện sự sẵn sàng đưa ra các quyết định lớn về tương lai của Ajax, đồng thời dữ liệu mới về chấn thương cho thấy một tỷ lệ đáng kể xe trong huấn luyện thực tế vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về tiếng ồn và rung động.

Ajax là dòng xe chiến đấu bọc thép đa nhiệm, trinh sát, do General Dynamics UK phát triển cho Lục quân Anh, dựa trên khung gầm xe ASCOD, nổi bật với lớp giáp module hiện đại, hệ thống cảm biến tiên tiến và khả năng hoạt động trong nhiều vai trò.