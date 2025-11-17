Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Italy đặt mua loạt xe bọc thép nâng cấp khả năng tác chiến cho bộ binh

Quân sự

Italy đặt mua loạt xe bọc thép nâng cấp khả năng tác chiến cho bộ binh

Quân đội Italy sẽ nhận được lô xe bọc thép Rheinmetall Lynx KF-41 trang bị tháp pháo Lance và tháp pháo Hitfist 30mm do hãng Leonardo phát triển.

Tuệ Minh
Quân đội Italy sẽ mua hàng chục xe chiến đấu bánh xích từ liên doanh Leonardo-Rheinmetall Military Vehicles. Và Italy cũng trở thành quốc gia đầu tiên của loại trang bị hiện đại này.
Quân đội Italy sẽ mua hàng chục xe chiến đấu bánh xích từ liên doanh Leonardo-Rheinmetall Military Vehicles. Và Italy cũng trở thành quốc gia đầu tiên của loại trang bị hiện đại này.
Đơn đặt hàng đánh dấu hợp đồng liên doanh đầu tiên của hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu và là bước đi sớm trong quá trình hiện đại hóa đội xe chiến đấu của Italy, công ty này thông báo hôm nay.
Đơn đặt hàng đánh dấu hợp đồng liên doanh đầu tiên của hai tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu và là bước đi sớm trong quá trình hiện đại hóa đội xe chiến đấu của Italy, công ty này thông báo hôm nay.
“Đơn đặt hàng này giúp hai công ty, cũng như hai quốc gia lớn nhất châu Âu, xích lại gần nhau hơn. Hợp tác không còn là lựa chọn — mà là bản chất cốt lõi của chủ quyền chiến lược châu Âu,” ông David Hoeder, Chủ tịch điều hành liên doanh Đức-Italy, cho biết trong thông cáo báo chí.
“Đơn đặt hàng này giúp hai công ty, cũng như hai quốc gia lớn nhất châu Âu, xích lại gần nhau hơn. Hợp tác không còn là lựa chọn — mà là bản chất cốt lõi của chủ quyền chiến lược châu Âu,” ông David Hoeder, Chủ tịch điều hành liên doanh Đức-Italy, cho biết trong thông cáo báo chí.
Theo thông cáo, Quân đội Italy sẽ nhận năm xe Rheinmetall Lynx KF-41 trang bị tháp pháo Lance.
Theo thông cáo, Quân đội Italy sẽ nhận năm xe Rheinmetall Lynx KF-41 trang bị tháp pháo Lance.
Tiếp đó là 16 xe “được cấu hình mới với cùng khung gầm và tháp pháo Hitfist 30mm của Leonardo.”
Tiếp đó là 16 xe “được cấu hình mới với cùng khung gầm và tháp pháo Hitfist 30mm của Leonardo.”
Chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay, và sau đó năm chiếc Lynx đầu tiên cũng sẽ được nâng cấp lên cấu hình mới.
Chiếc xe đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay, và sau đó năm chiếc Lynx đầu tiên cũng sẽ được nâng cấp lên cấu hình mới.
Thỏa thuận cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 30 xe nữa, cùng với “hệ thống huấn luyện và mô phỏng để đào tạo kíp lái tốt hơn.”
Thỏa thuận cũng bao gồm tùy chọn mua thêm 30 xe nữa, cùng với “hệ thống huấn luyện và mô phỏng để đào tạo kíp lái tốt hơn.”
Rheinmetall và Leonardo đã công bố liên doanh với tên gọi sáng tạo này vào tháng 7/2024, với mục tiêu phát triển các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh mới cho Quân đội Italy, dựa trên các hệ thống hiện có của Rheinmetall.
Rheinmetall và Leonardo đã công bố liên doanh với tên gọi sáng tạo này vào tháng 7/2024, với mục tiêu phát triển các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực và xe chiến đấu bộ binh mới cho Quân đội Italy, dựa trên các hệ thống hiện có của Rheinmetall.
“Với xe tăng chiến đấu chủ lực Panther mới phát triển và xe chiến đấu bộ binh Lynx mới, Rheinmetall sở hữu công nghệ nền tảng phù hợp để phát triển cả hai chương trình,” phía công ty Đức cho biết tại thời điểm công bố liên doanh.
“Với xe tăng chiến đấu chủ lực Panther mới phát triển và xe chiến đấu bộ binh Lynx mới, Rheinmetall sở hữu công nghệ nền tảng phù hợp để phát triển cả hai chương trình,” phía công ty Đức cho biết tại thời điểm công bố liên doanh.
Lô xe bánh xích đầu tiên này nằm “trong phạm vi” chương trình Hệ thống Chiến đấu Bọc thép Lục quân (A2CS), mà liên doanh cho biết sẽ “mua tổng cộng” 1.050 xe chiến đấu bọc thép.
Lô xe bánh xích đầu tiên này nằm “trong phạm vi” chương trình Hệ thống Chiến đấu Bọc thép Lục quân (A2CS), mà liên doanh cho biết sẽ “mua tổng cộng” 1.050 xe chiến đấu bọc thép.
Cùng với các hợp đồng tương lai dự kiến cho chương trình xe tăng chiến đấu chủ lực, “sẽ làm mới toàn bộ đội xe hạng nặng của Quân đội Italy,” liên doanh nhấn mạnh.
Cùng với các hợp đồng tương lai dự kiến cho chương trình xe tăng chiến đấu chủ lực, “sẽ làm mới toàn bộ đội xe hạng nặng của Quân đội Italy,” liên doanh nhấn mạnh.
Tuệ Minh
Breaking Defense
Link bài gốc Copy link
https://breakingdefense.com/2025/11/italian-army-orders-first-armored-vehicles-from-rheinmetall-leonardo-joint-venture/
#Hợp tác quốc phòng châu Âu #Xe bọc thép Rheinmetall-Leonardo #Chương trình hiện đại hóa quân đội Italy #Liên doanh phát triển xe chiến đấu #Hệ thống xe chiến đấu bọc thép mới #Chương trình xe tăng chiến đấu chủ lực

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT