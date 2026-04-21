Xe buýt lao khỏi cao tốc ở Ấn Độ, gần 70 người thương vong

Một chiếc xe buýt chở khách đã trượt khỏi đường cao tốc ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 20/4.

"Chiếc xe buýt 42 chỗ đang chở hơn 60 người từ thị trấn Ramnagar đến thành phố Udhampur thì va chạm với một xe ba bánh tại khúc cua gấp ở vùng núi", Prem Singh, quan chức hành chính dân sự, thông tin.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách sau khi chiếc xe lao khỏi đường cao tốc trong lúc vào khúc cua khuất tầm nhìn gần làng Kagort, cách Jammu, Ấn Độ, khoảng 100 km, ngày 20/4/2026. Ảnh: AP.

Chiếc xe buýt sau đó lao ra khỏi đường cao tốc và rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống con đường bên dưới, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 45 người khác bị thương. Những người trên xe ba bánh cũng bị thương, ông Prem nói thêm.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và tiến hành công tác cứu hộ.

"19 hành khách tử vong tại hiện trường, trong khi 2 nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện. Những người bị thương đang được điều trị tại nhiều trung tâm y tế khác nhau, một số đang trong tình trạng nguy kịch", ông Prem cho hay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố hỗ trợ tài chính cho họ.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 40 người thương vong

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Bihar, Ấn Độ.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông xảy ra gần khu vực Gerabari ở Katihar, bang Bihar, khi một xe bán tải va chạm trực diện với một xe buýt trên Quốc lộ 31, đoạn qua Korha-Phulwaria Basgadha, ngày 11/4/2026.

Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 25 đến 30 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Theo thông tin từ cảnh sát, tất cả nạn nhân đều là thành viên của một cộng đồng và đang trên đường trở về nhà từ Jharkhand.

Lật thuyền du lịch ở Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Các quan chức tại miền Bắc Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền du lịch chở quá tải bị lật trên sông Yamuna.

AP dẫn thông tin từ các quan chức địa phương cho biết, một chiếc thuyền du lịch chở quá tải đã bị lật trên sông Yamuna ở miền Bắc Ấn Độ vào ngày 10/4, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Vụ tai nạn xảy ra gần thị trấn đền Vrindavan, một địa điểm hành hương lớn của đạo Hindu thuộc bang Uttar Pradesh.

Xe buýt bốc cháy ở Thụy Sĩ, nhiều người thương vong

Một chiếc xe buýt bốc cháy ở thị trấn phía tây thủ đô Thụy Sĩ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, vụ cháy xe buýt xảy ra tại thị trấn Kerzers, cách thủ đô Bern khoảng 25 km về phía tây, vào tối 10/3. Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Chiếc xe buýt vận tải khu vực này do PostBus, một công ty trực thuộc dịch vụ bưu chính quốc gia, vận hành. Hình ảnh từ hiện trường được truyền thông Thụy Sĩ đăng tải cho thấy ngọn lửa bùng cháy dữ dội bên trong chiếc xe.

