Xe buýt lao khỏi cao tốc ở Ấn Độ, gần 70 người thương vong

Một chiếc xe buýt chở khách đã trượt khỏi đường cao tốc ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương.

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 20/4.

"Chiếc xe buýt 42 chỗ đang chở hơn 60 người từ thị trấn Ramnagar đến thành phố Udhampur thì va chạm với một xe ba bánh tại khúc cua gấp ở vùng núi", Prem Singh, quan chức hành chính dân sự, thông tin.

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ tai nạn xe buýt chở khách sau khi chiếc xe lao khỏi đường cao tốc trong lúc vào khúc cua khuất tầm nhìn gần làng Kagort, cách Jammu, Ấn Độ, khoảng 100 km, ngày 20/4/2026. Ảnh: AP.

Chiếc xe buýt sau đó lao ra khỏi đường cao tốc và rơi từ độ cao khoảng 30 mét xuống con đường bên dưới, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và khoảng 45 người khác bị thương. Những người trên xe ba bánh cũng bị thương, ông Prem nói thêm.

Lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ tai nạn và tiến hành công tác cứu hộ.

"19 hành khách tử vong tại hiện trường, trong khi 2 nạn nhân khác tử vong tại bệnh viện. Những người bị thương đang được điều trị tại nhiều trung tâm y tế khác nhau, một số đang trong tình trạng nguy kịch", ông Prem cho hay.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố hỗ trợ tài chính cho họ.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

