Xã hội

Xe bán tải gây tai nạn khiến nhiều người thương vong ở Huế

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua phường Phong Quảng, TP Huế), khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hạo Nhiên

Khoảng 7h ngày 22/01, xe tải mang biển kiểm soát 75A-386.3x do tài xế Trần Văn Quang (31 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49B.

Khi đi qua đoạn gần cổng trường THPT Tố Hữu, thuộc địa phận phường Phong Quảng thì bất ngờ xe tải này va chạm với nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp của người dân đi chợ sớm và nhóm học sinh đang đến trường.

tai-nan-ilsr.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ va chạm đã khiến bà N.T.K.C và em Đ.D.P ngã xuống và thiệt mạng tại chỗ, 2 người khác bị thương được đưa đến cơ sở y tế thăm khám, điều trị.

Tại khu vực hiện trường tai nạn, nhiều phương tiện xe máy, xe đạp nằm ngổn ngang và bị hư hỏng nặng, có xe vỡ nát.

Nhận được thông tin, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo:

(Nguồn: THĐT)
#Tai nạn #giao thông #TP Huế #tử vong #học sinh

