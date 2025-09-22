Hà Nội

Quân sự

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Trà Khánh

Chiều 22/9, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì họp báo

Phát biểu tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy cho biết, Đại hội diễn ra từ chiều 29/9 đến sáng 2/10; phiên trù bị 0,5 ngày (29/9), phiên chính thức 2,5 ngày.

Dự Đại hội có 450 đại biểu, trong đó có 20 đại biểu đương nhiên và 430 đại biểu được bầu từ Đại hội của 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương.

kto-tr_1.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại họp báo.

"Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội", Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy chia sẻ.

Theo Đại tá Đậu Trọng Quang, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Kiên định - Đột phá - Phát triển", Đại hội sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội có chủ đề: "Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình. giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Trao đổi về những đột phá trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ Quân đội, Đại tá Đậu Trọng Quang cho biết: Trên cơ sở quán triệt nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và thực tiễn nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Quân đội tập trung thực hiện 3 đột phá: Hoàn thiện đồng bộ thể chế quân sự, quốc phòng; huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

kto-tr_3.jpg
Đại tá Đậu Trọng Quang phát biểu phát biểu tại buổi họp báo.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Các văn kiện trình Đại hội gồm: Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương; Báo cáo kiểm điểm của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Quân đội tổ chức trưng bày gần 700 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, sản phẩm, công trình chào mừng Đại hội ở sảnh hội trường và không gian bên ngoài Hội trường Bộ Quốc phòng, với sự tham gia của các đơn vị như: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Binh chủng Thông tin liên lạc, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Thư viện Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, nhằm chào mừng Đại hội, toàn quân đã phát động đợt thi đua cao điểm "Phất cao cờ hồng Tháng Tám - Thi đua giành 3 nhất" chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII (từ 10/7 - 31/10/2025).

