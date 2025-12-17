Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xác tàu du lịch La Mã cổ đại đầu tiên lộ diện Ai Cập

Kho tri thức

Xác tàu du lịch La Mã cổ đại đầu tiên lộ diện Ai Cập

Tàu du lịch cổ xưa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Alexandria. Đây cũng là chiếc tàu cổ sang trọng đầu tiên từ thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ học dưới nước châu Âu bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Ở ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Viện Khảo Cổ học dưới nước châu Âu bất ngờ tìm thấy di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là xác một chiếc tàu du lịch cổ, có niên đại từ thế kỷ thứ nhất Sau Công Nguyên. Đây cũng là chiếc du thuyền cổ sang trọng đầu tiên từ thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, đó là xác một chiếc tàu du lịch cổ, có niên đại từ thế kỷ thứ nhất Sau Công Nguyên. Đây cũng là chiếc du thuyền cổ sang trọng đầu tiên từ thời La Mã cổ đại được tìm thấy ở Ai Cập. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Thân tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 6,9 mét dưới mặt nước, bị vùi lấp dưới lớp trầm tích dày khoảng 1,5 mét, giúp bảo tồn nó gần như nguyên vẹn. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Thân tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 6,9 mét dưới mặt nước, bị vùi lấp dưới lớp trầm tích dày khoảng 1,5 mét, giúp bảo tồn nó gần như nguyên vẹn. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Ban đầu, con tàu dài khoảng 35 mét và rộng 7 mét, và hiện còn lại 28 mét tính ở phần thân tàu. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Ban đầu, con tàu dài khoảng 35 mét và rộng 7 mét, và hiện còn lại 28 mét tính ở phần thân tàu. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Không có buồm, nên con tàu này hoàn toàn được vận hành bằng sức người, cần khoảng 20 người chèo để đẩy. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Không có buồm, nên con tàu này hoàn toàn được vận hành bằng sức người, cần khoảng 20 người chèo để đẩy. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Thiết kế thân tàu phẳng và rộng để dễ dàng di chuyển ở vùng nước nông và để nâng đỡ cabin trung tâm với nội thất sang trọng. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Thiết kế thân tàu phẳng và rộng để dễ dàng di chuyển ở vùng nước nông và để nâng đỡ cabin trung tâm với nội thất sang trọng. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Loại tàu này được gọi là thalamegos, và nổi tiếng nhất là được sử dụng trên sông Nile như những tàu giải trí hoàng gia xa hoa của triều đại Ptolemy. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Loại tàu này được gọi là thalamegos, và nổi tiếng nhất là được sử dụng trên sông Nile như những tàu giải trí hoàng gia xa hoa của triều đại Ptolemy. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Nó được các quan chức chính phủ cổ xưa sử dụng cho công việc hành chính, cũng như cho các nghi lễ tôn giáo, lễ hội cộng đồng. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Nó được các quan chức chính phủ cổ xưa sử dụng cho công việc hành chính, cũng như cho các nghi lễ tôn giáo, lễ hội cộng đồng. Ảnh: @Viện Khảo Cổ Học Dưới Nước Châu Âu.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
#tàu du lịch #cổ xưa #Ai Cập #tàu đắm #biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT