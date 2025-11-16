Hà Nội

Tìm thấy kho báu tiền vàng quý hiếm ở thành phố cổ Aquileia

Kho tri thức

Tìm thấy kho báu tiền vàng quý hiếm ở thành phố cổ Aquileia

Các nhà khảo cổ ở Italy đã phát hiện kho báu tiền vàng quý hiếm và bằng chứng về một cảng sông La Mã trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Aquileia.

Tâm Anh (theo Greekreporter)
Trong quá trình khai quật tại thành phố cổ Aquileia (ngày nay thuộc lãnh thổ Italy), các nhà khảo cổ tìm thấy những đồng tiền vàng quý hiếm và bằng chứng về một cảng sông La Mã từng sầm uất một thời. Những phát hiện này hé lộ những thông tin mới về sức mạnh thương mại của thành phố Aquileia và mối liên hệ của nơi đây với đế chế La Mã. Ảnh: Marco Almbauer / Wikimedia Commons / Public domain.
Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những đồng tiền vàng trên tại địa điểm Fondo ex Pasqualis ở rìa phía đông nam của Aquileia, nơi khai quật đã phát hiện ra một phần của một khu chợ rộng lớn có niên đại từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 4 sau Công nguyên. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Bên dưới những viên đá lát của một cổng vòm, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 3 đồng tiền vàng khắc tên của Hoàng đế gồm: Valens, Magnus Maximus và Arcadius. Mỗi đồng tiền bằng vàng có một mệnh giá khác nhau và được coi là cực kỳ quý hiếm. Các chuyên gia cho rằng chúng không được lưu hành hàng ngày mà có thể là quà tặng của hoàng gia dành cho các thành viên trong triều đình. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Số tiền này dường như đã được đem cất giấu trong thời kỳ nguy hiểm và không bao giờ được tìm thấy. Việc tìm thấy chúng làm nổi bật mối liên hệ của Aquileia với đế chế La Mã và vị thế quan trọng của thành phố này vào cuối thời kỳ La Mã. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Bên dưới khu phức hợp chợ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những vật liệu có niên đại từ cuối thế kỷ 1 sau Công nguyên, bao gồm 19 chiếc bình hai quai, ngoài 23 chiếc đã được phát hiện vào năm 2024. Các vật chứa này được chôn dưới đất để tạo thành hệ thống thoát nước và ổn định bên dưới một căn phòng dài và hẹp được hỗ trợ bởi các cột đá. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Phát hiện này cho thấy một hoặc nhiều khu vực lưu trữ được kết nối với một bến tàu ven sông. Các phát hiện cho thấy khu vực phía nam của Aquileia từng nằm dọc theo một con sông rộng hơn nhiều, nơi hàng hóa được vận chuyển bằng đường thủy. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Các nhà nghiên cứu tin rằng khu vực này của thành phố Aquileia từng là điểm cập bến quan trọng cho hàng hóa, nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một trung tâm thương mại của đế chế La Mã. Những cuộc khai quật cũng phát hiện một con đường lát đá cuội chạy giữa 2 tòa nhà lớn ở khu chợ. Những vết bánh xe in trên đá cho thấy xe đẩy từng di chuyển qua khu vực này, chở hàng hóa và vật dụng. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, khu chợ ở Aquileia bao gồm 6 tòa nhà lớn, nơi lưu trữ và bày bán các loại thực phẩm như ngũ cốc, thịt, rau củ và trái cây. Tại khu vực tàn tích ở cổng phía Tây của khu chợ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một lượng lớn ngũ cốc bị cháy đen. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Những hiện vật này sẽ giúp các chuyên gia hiểu rõ hơn về hoạt động sản xuất lương thực thời cổ đại và cuộc sống thường nhật của cư dân trong thành phố Aquileia. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Sau khi khu chợ bị phá hủy, khu vực này vẫn tiếp tục được sử dụng. Các chuyên gia tiến hành khai quật và phát hiện những ngôi nhà nhỏ có lò sưởi, xưởng và một con đường được xây dựng trên con đường trước đó. Một số ngôi mộ không có đồ tùy táng cũng được tìm thấy và hiện được các chuyên gia phân tích carbon phóng xạ (C14) nhằm xác định niên đại với hy vọng sẽ có thể giải mã thêm những bí ẩn về lịch sử Aquileia. Ảnh: Fondazione Aquileia/Facebook.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
Tâm Anh (theo Greekreporter)
