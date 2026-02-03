Xả thẳng nước thải xuống đường, tài xế xe rác bị phạt nặng

Ngày 3/2, liên quan đến sự việc xe chở rác vừa chạy vừa xả nước thải xuống đường ở TP HCM, Đội CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP HCM - PC08) đã phối hợp cùng Công an phường Phú An (TP HCM) mời tài xế lên làm việc. Tại cơ quan công an, tài xế tên T. đã thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, ngày 31/1, người dân khu phố Hiệp An 3, phường Phú An phản ánh tình trạng xe thu gom rác trong quá trình lưu thông trên tuyến đường ĐX85 liên tục xả nước thải xuống mặt đường, gây mùi hôi nồng nặc cả một khu vực. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh trên đường ghi lại.

Ngay sau nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động xe bồn xịt rửa, vệ sinh toàn bộ tuyến đường ĐX85; đồng thời giao công an phường xác minh phương tiện vi phạm.

Tài xế xe rác làm việc với Đội CSGT Tây Bắc.

Qua xác minh, Công an phường Phú An xác định xe vi phạm mang biển kiểm soát 61H-194..., thuộc quản lý của một công ty, sau đó chuyển hồ sơ cho Trạm CSGT Tây Bắc để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Làm việc với công an, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, trong quá trình điều khiển xe nắp bình chứa chất rỉ rác bị bung ra dẫn đến nước thải chảy xuống đường.

Với ​hành vi vi phạm “Chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông”, tài xế bị xử phạt từ 2 – 4 triệu đồng (theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 17 NĐ168).