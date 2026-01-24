Dựng ảnh AI cụ ông bị CSGT thổi nồng độ cồn, thanh niên bị xử phạt

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với S.A.S (sinh năm 1998, trú tại thôn Hòa Sử Pán 2, xã Tả Van) về hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xuyên tạc về lực lượng Công an trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh được tạo dựng bằng AI mà S. chia sẻ đăng tải trên trang cá nhân.

Trước đó, ngày 19/1, S.A.S đã chia sẻ một video ghi lại cảnh lực lượng Cảnh sát giao thông thổi nồng độ cồn đối với một cụ già di chuyển bằng xe lăn. Nội dung video được đăng tải, bình luận theo hướng xuyên tạc hoạt động của lực lượng Công an, thu hút nhiều lượt tương tác, gây hiểu lầm và hoang mang dư luận.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định video trên là nội dung giả do công nghệ AI tạo dựng, không phản ánh sự việc có thật.

Công an xã Tả Van triệu tập S.A.S đến làm việc.

Hành vi của S.A.S là hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lực lượng Công an trên không gian mạng. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 và Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ, Công an xã Tả Van đã ra quyết định xử phạt S.A.S số tiền 5.000.000 đồng.

Sau khi được làm việc, S.A.S đã gỡ bỏ nội dung vi phạm, thừa nhận sai phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội.