Xúc động lễ tiễn đưa Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy về đất mẹ

Sáng 26/9, hàng trăm người dân, lực lượng vũ trang đã đến Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP HCM) tiễn đưa Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy về với trời xanh (Ảnh: Zing). Bà Trần Thị Niên thẫn thờ suốt lễ truy điệu vì sự ra đi của người chồng đã gắn bó 60 năm qua (Ảnh: Zing) Bầu không khí trong nhà tang lễ trùng xuống trong một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy (Ảnh: Zing). Trước đó ngày 16/9, ông Nguyễn Văn Bảy đột ngột bị ngất khi đang làm vườn nhà ở Đồng Tháp do xuất huyết não. Phi công huyền thoại này sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, tình hình sức khỏe bệnh nhân có cải thiện nhưng không thể can thiệp phẫu thuật (Ảnh: Zing). Đến tối 22/9, Bệnh viện Quân y 175 cho biết Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy đã qua đời tại đơn vị Hồi sức tích cực vào khoảng 21h cùng ngày, hưởng thọ 84 tuổi (Ảnh: Tiền phong). Nhiều cựu chiến binh, đồng đội cùng đến viếng và tiễn đưa phi công Nguyễn Văn Bảy (Ảnh: Vietnamnet). Người dân tập trung, xếp hàng chờ đến lượt viếng (Ảnh: Vietnamnet). Trung tướng Phạm Phú Thái xúc động chia sẻ: "Phi công Nguyễn Văn Bảy còn hơn cả một người anh hùng, đó là một nhân cách, một con người chân chính" (Ảnh: Vietnamnet). Các em học sinh đến tiễn đưa ông Bảy A (Ảnh: Vietnamnet). Ông Bảy là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ Chiến tranh thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ năm trở lên (Ảnh: Zing). Dòng người chia buồn cùng gia quyến Đại tá (Ảnh: Vietnamnet). Trong hai năm 1966-1967, ông Nguyễn Văn Bảy đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi bảy máy bay Mỹ (gồm hai chiếc F-105 và năm chiếc F-4) trong kháng chiến chống Mỹ và được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam (Ảnh: Tiền phong). Người dân và lực lượng vũ trang đã có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (quận Gò Vấp, TP HCM) từ sáng sớm để thắp hương, tiễn biệt Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy lần cuối (Ảnh: Zing). Gia đình Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; gia đình Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị và gia đình Đại tướng, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã gửi vòng hoa tới viếng Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (Ảnh: Tiền phong). Ông Phan Tương, nguyên chỉ huy, đồng đội của ông Nguyễn Văn Bảy xúc động nói: “Anh Bảy là người Anh hùng chân đất thực thụ, khi chiến đấu là phi công xuất sắc, khi về hưu là một nông dân sản xuất giỏi” (Ảnh: Tiền phong). Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân xúc động ghi vào sổ tang: “Ở cõi vĩnh hằng, mong đồng chí phù hộ cho quốc thái, dân an. Quân chủng Phòng không-Không quân hứa trước linh cữu đồng chí hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” (Ảnh: Tiền phong). Các chiến sỹ tiêu binh đưa phi công huyền thoại về yên nghỉ ở quê nhà Đồng Tháp (Ảnh: Tiền phong). Lễ viếng anh hùng Nguyễn Văn Bảy sẽ được tổ chức tại hội trường UBND huyện Lai Vung (Đồng Tháp) thêm 2 ngày từ 26 đến trưa 27/9 (Ảnh: NLĐ). Linh cữu ông được đưa về căn nhà ông sinh sống lúc cuối đời (Ảnh: Zing).

