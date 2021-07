Xe tải, container, cống bê tông... thành lô cốt chống COVID-19

Ngày 29/7, 44 chốt kiểm soát, lối ra vào địa bàn phường Long Biên (Long Biên, Hà Nội) được thiết lập theo hướng có chốt "cứng" và có chốt "mềm", nhằm hạn chế tối đa người dân và phương tiện ra vào địa bàn. (Ảnh: Zing.vn) Ông Nguyễn Đức Hùng, Chủ tịch UBND phường Long Biên cho biết: "Do số lượng nhân lực đảm bảo việc quản lý tại các chốt không đủ nên chúng tôi đã lập các chốt chặn "cứng" bằng gạch, ống cống, thùng container... để đảm bảo việc hạn chế người dân ra đường. Đây cũng là phương án tạm thời nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19". (Ảnh: Zing.vn) Theo ông Hùng, tại các chốt "mềm" sẽ có lực lượng chức năng gồm công an phường, dân quân và tình nguyện viên túc trực. Lực lượng này sẽ kiểm tra những người ra vào địa bàn, yêu cầu người dân phải xuất trình được giấy tờ của lực lượng chức năng, hoặc công lệnh có dấu đỏ thì mới được di chuyển tiếp. (Ảnh: Zing.vn) Lý giải về việc lập các chốt chặn từ gạch, xe tải, thùng container, theo ông Hùng, do cơ sở vật chất để làm barie hạn chế nên chính quyền phải tạm dựng những chốt như này. Khi lực lượng ổn định, cơ sở vật chất được tăng cường, phường sẽ có phương án thay thế và dỡ bỏ. (Ảnh: Zing.vn) Theo ghi nhận, tại phố Trạm, phường Long Biên, một thùng container được huy động, chặn ngang con phố có chiều rộng khoảng 7 m, bên cạnh có thêm các ống cống lớn bằng bê tông để rào kín con đường. (Ảnh: Vietnamnet) Tại khu vực phía đê, giáp ranh phường, lực lượng chức năng đặt các đống gạch xếp cạnh nhau và treo biển "các phương tiện không đi lối này". (Ảnh: Vietnamnet) Cống bê tông được đặt trên vỉa hè, không cho xe máy luồn lách. (Ảnh: Vietnamnet) Biển cảnh báo các phương tiện không đi vào lối có tường chắn. (Ảnh: Vietnamnet) Tại khu vực đường Cổ Linh, chính quyền đặt các ống cống cỡ lớn bằng bê tông để chắn lối vào khu dân cư. (Ảnh: Dân Trí) Một chốt chặn cứng khác từ thùng container được đặt phía ngoài đường vào phố Trạm. (Ảnh: Dân Trí) Tại các chốt mềm, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhắc nhở người dân và kiểm tra "giấy thông hành" hoặc công lệnh của cơ quan mới cho phép họ tiếp tục di chuyển. (Ảnh: Dân Trí) >>>> Xem thêm video: Thanh niên ngáo đá chạy xe máy tông sập chốt kiểm dịch COVID-19. Nguồn: Truyền Hình Cần Thơ.

