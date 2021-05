Xâm hại tình dục trẻ em: Khi tác giả bào thai là ruột thịt

Bé gái 15 tuổi bị cậu ruột hiếp dâm nhiều lần đến có thai: Tháng 11/2020, mẹ của cháu H.M.V. (SN 2006, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) mất. Sau đó, cháu V. đến ở với gia đình cậu ruột là Hoàng Văn Tuất (SN 1970, trú cùng địa phương) để trông coi nhà cửa. Người cậu này đã nhẫn tâm hiếp dâm khiến cháu của mình mang thai khi mới 15 tuổi. Ngày 20/5/2021, Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam Tuất. Chú ruột nhiều lần hiếp dâm cháu gái tới có thai: Ngày 12/3, gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T., khiến bé gái có thai. Đáng chú ý, Đỗ Văn Lại là chú ruột của nạn nhân. Tại cơ quan Công an, Lại thừa nhận đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu T., là cháu ruột, trong đó có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi. Ngày 20/3, Lại bị khởi tố, bắt tạm giam. 5 lần hiếp dâm con gái ruột dẫn đến có thai: Sau khi uống rượu say về, lợi dụng nhà không có ai A Srep (SN 1962, trú TP.Kon Tum, Kon Tum) nảy sinh thú tính, đóng cửa nhà rồi kéo Y.Đ. lại đòi quan hệ tình dục. Thấy Y.Đ. không phản ứng gì nên A Srep đã thực hiện hành vi đồi bại của mình rồi sau đó đối tượng còn hiếp dâm con gái mình nhiều lần. Đến tháng 3/2019, mẹ Y.Đ. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa con đi khám và phát hiện con gái mình có thai sau đó đã trình báo công an. A Srep khai đã 5 lần hiếp dâm con gái mình. Hiếp dâm con gái ruột tới 20 lần đến mang thai: Tháng 8/2018, Rcom Pul (40 tuổi, trú xã Chư Đrăng, H.Krông Pa, Gia Lai) cùng con gái ruột là H.C. và con trai là G. (13 tuổi) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy. Lợi dụng lúc G. ngủ say, Pul đã quan hệ tình dục với H.C. Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với H.C. Gia đình đã đưa H.C đi biện viện siêu âm và xác định H.C. đã có thai. Thấy con gái kể lại sự việc chị G. đã trình báo Công an. Hiếp dâm con gái ruột: Tháng 8/2018, chị N.T.N. (SN 1967) vợ đối tượng Vi Văn Mùi (SN 1982, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) nghe người dân địa phương bàn tán xôn xao việc con gái của mình (14 tuổi) đang có dấu hiệu mang thai. Về nhà gặng hỏi con, chị chết lặng khi nghe con gái cho biết, kẻ gây ra sự việc là bố ruột (chồng bà N.). Chị N. đã trình báo công an, Mùi sau đó bị tạm giữ để điều tra. Bác hiếp dâm cháu gái có thai: Năm 2018, mẹ mất sớm, cháu M. được cha đưa về quê sinh sống cùng với bác ruột ở (xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và trong thời gian này cháu M. mang thai, sinh con. Sau khi phát hiện con gái có thai, người cha gặng hỏi thì biết bị bác ruột hiếp dâm nhiều lần nhưng không dám nói với ai, vì sợ bị giết nếu để lộ chuyện ra ngoài. Sau khi M. sinh em bé người bác này đã bỏ trốn khỏi địa phương, không ai liên lạc được. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Bé gái 15 tuổi bị cậu ruột hiếp dâm nhiều lần đến có thai: Tháng 11/2020, mẹ của cháu H.M.V. (SN 2006, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) mất. Sau đó, cháu V. đến ở với gia đình cậu ruột là Hoàng Văn Tuất (SN 1970, trú cùng địa phương) để trông coi nhà cửa. Người cậu này đã nhẫn tâm hiếp dâm khiến cháu của mình mang thai khi mới 15 tuổi. Ngày 20/5/2021, Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam Tuất. Chú ruột nhiều lần hiếp dâm cháu gái tới có thai: Ngày 12/3, gia đình cháu Đ.T.T (SN 2007, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo Đỗ Văn Lại (SN 1976, ở cùng địa chỉ trên), có hành vi quan hệ tình dục với T., khiến bé gái có thai. Đáng chú ý, Đỗ Văn Lại là chú ruột của nạn nhân. Tại cơ quan Công an, Lại thừa nhận đã 5 lần quan hệ tình dục với cháu T., là cháu ruột, trong đó có 2 lần quan hệ khi T. dưới 13 tuổi. Ngày 20/3, Lại bị khởi tố, bắt tạm giam. 5 lần hiếp dâm con gái ruột dẫn đến có thai: Sau khi uống rượu say về, lợi dụng nhà không có ai A Srep (SN 1962, trú TP.Kon Tum, Kon Tum) nảy sinh thú tính, đóng cửa nhà rồi kéo Y.Đ. lại đòi quan hệ tình dục. Thấy Y.Đ. không phản ứng gì nên A Srep đã thực hiện hành vi đồi bại của mình rồi sau đó đối tượng còn hiếp dâm con gái mình nhiều lần. Đến tháng 3/2019, mẹ Y.Đ. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên đưa con đi khám và phát hiện con gái mình có thai sau đó đã trình báo công an. A Srep khai đã 5 lần hiếp dâm con gái mình. Hiếp dâm con gái ruột tới 20 lần đến mang thai: Tháng 8/2018, Rcom Pul (40 tuổi, trú xã Chư Đrăng, H.Krông Pa, Gia Lai) cùng con gái ruột là H.C. và con trai là G. (13 tuổi) đi làm cỏ mì và ngủ tại chòi rẫy. Lợi dụng lúc G. ngủ say, Pul đã quan hệ tình dục với H.C. Trong thời gian khoảng hơn 30 ngày, Pul đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 20 lần với H.C. Gia đình đã đưa H.C đi biện viện siêu âm và xác định H.C. đã có thai. Thấy con gái kể lại sự việc chị G. đã trình báo Công an. Hiếp dâm con gái ruột: Tháng 8/2018, chị N.T.N. (SN 1967) vợ đối tượng Vi Văn Mùi (SN 1982, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) nghe người dân địa phương bàn tán xôn xao việc con gái của mình (14 tuổi) đang có dấu hiệu mang thai. Về nhà gặng hỏi con, chị chết lặng khi nghe con gái cho biết, kẻ gây ra sự việc là bố ruột (chồng bà N.). Chị N. đã trình báo công an, Mùi sau đó bị tạm giữ để điều tra. Bác hiếp dâm cháu gái có thai: Năm 2018, mẹ mất sớm, cháu M. được cha đưa về quê sinh sống cùng với bác ruột ở (xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và trong thời gian này cháu M. mang thai, sinh con. Sau khi phát hiện con gái có thai, người cha gặng hỏi thì biết bị bác ruột hiếp dâm nhiều lần nhưng không dám nói với ai, vì sợ bị giết nếu để lộ chuyện ra ngoài. Sau khi M. sinh em bé người bác này đã bỏ trốn khỏi địa phương, không ai liên lạc được. >>> Xem thêm video: Án chung thân cho người cha hiếp dâm 2 con gái ruột. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.