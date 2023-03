Xác người phụ nữ sống một mình tố tội ác gã hàng xóm nát rượu

Một sáng cuối tháng 9/2019, người dân xã Lý Bôn (huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) bàng hoàng phát hiện bà Hầu Thị Xía ( 87 tuổi) tử vong tại quán tạp hóa. Ban đầu, người dân nghĩ bà Xía tuổi cao, lại sống một mình nên có thể đây là cái chết tự nhiên. Tuy vậy, tại hiện trường, Công an nhận thấy có dấu hiệu của vụ án mạng. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Thi thể bà Xía có nhiều vết thương, đặc biệt trên phần đầu xuất hiện vết lõm, bị tác động từ vật tày, cứng. Nguyên nhân tử vong là do vỡ hộp sọ… Quán tạp hóa có dấu hiệu lộn xộn, nhiều gói bánh, kẹo rơi rải rác dưới đất. Khi tìm kiếm, công an phát hiện một túi nilon đựng bánh kẹo rơi dưới đất, trên thành túi có dấu vân tay (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Ngoài ra còn tìm thấy một chiếc búa đinh, phần đầu có dính vết nâu nghi máu. So sánh với vết thương gây ra cái chết của bà Xía, các cán bộ kỹ thuật hình sự cho rằng chiếc búa trùng khớp với thương tích của nạn nhân. Từ đó có thể khẳng định, đây là hung khí mà nghi phạm dùng để gây án. Bà Xía tuổi đã cao, lại sống một mình. Quán tạp hóa của nạn nhân mỗi ngày đều có rất nhiều người ra vào mua hàng, chưa kể vài người đến vay tiền "nóng". (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Đây là vụ án có dấu hiệu giết người, cướp tài sản điển hình, vì thế giả thuyết đầu tiên mà Công an tỉnh Cao Bằng nghĩ tới là những người hiện đang nợ tiền của nạn nhân. Hàng loạt đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự được công an gọi hỏi, dẫu vậy thông tin dường như chẳng có gì. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Thời điểm bà Xía bị sát hại đường sá vắng vẻ, người dân hầu như đã đi ngủ hết nên không có nhân chứng. Tuy nhiên, một tổ trinh sát nhận được thông tin, trước khi vụ án xảy ra, hai cô gái địa phương nhìn thấy một người đàn ông say rượu, vừa đi trên đường vừa chửi bới, dọa nạt người khác. Do sợ hãi nên hai nhân chứng trên đã bỏ đi, không nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông say này. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Một người dân cho biết, vào thời điểm trước khi bà Xía được phát hiện đã chết, anh ta có thấy một người đàn ông cầm theo chiếc búa đến nhà nạn nhân. Khi thấy công an xuất hiện, ban đầu anh ta có chút lo lắng. Tuy nhiên, khi làm việc, người này khai nhận đúng là mình có đem theo búa đến nhà bà Xía vì hôm đó đang sửa nhà nên khi thiếu dụng cụ đã tiện tay cầm theo chiếc búa sang nhà bà Xía để mượn thêm đồ. Tất cả những lời khai về di biến động của người đàn ông này sau đó được công an xác minh là đúng. Anh ta lập tức được loại nghi. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Về thông tin người đàn ông say rượu mà hai cô gái cung cấp, công an xác định được là Vừ Mí Chả (SN 1997, trú tại Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng). Chả từ trước tới này vốn chẳng làm ăn gì mà suốt ngày rượu chè. Chính vì thế, cứ mỗi trận say anh ta lại gây gổ với vợ. Các trinh sát cũng nhận thấy người thanh niên này có nhiều biểu hiện bất thường sau cái chết của bà Xía. Thời điểm này, công tác giám định những dấu vết mà cơ quan điều tra thu thập được tại hiện trường cũng chỉ ra nghi vấn về Chả. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Khi công an đến nhà, vợ Chả cho biết anh ta đã bỏ đi đâu không rõ từ nhiều ngày trước. Quá trình xác minh, Công an tỉnh Cao Bằng biết Chả đang lẩn trốn tại nhà một người bạn thân, kế hoạch vây bắt đối tượng giết người được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lợi dụng sự sơ hở của đối tượng, cơ quan công an ập đến khống chế thành công tên Chả. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Tại cơ quan công an, thời điểm đầu tiên Chả phủ nhận toàn bộ sự liên quan của mình đến vụ án tại nhà bà Xía. Chả cố gắng đưa ra rất nhiều bằng chứng ngoại phạm. Thế nhưng, từng lý do của Chả bị các điều tra viên "bẻ gẫy" bằng những lập luận sắc bén, chứng cứ rõ ràng. Chả suy sụp, gã chẳng còn cơ để chối tội nữa. Gã khai, ngày 28/9/2019 sau khi đi uống rượu về đã cãi nhauvới vợ, vợ Chả bỏ về nhà bố mẹ đẻ. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Đến tối muộn cùng ngày, Chả tỉnh dậy vẫn không thấy vợ đâu. Đói bụng, lại thêm hơi men, Chả lật khật đi sang cửa hàng tạp hóa nhà bà Xía. Sau khi lấy bia, mì gói cho vào túi nilon thì Chả mới nói không có tiền, xin nợ. Do vẫn chưa trả món nợ mua hàng trước đó nên bà Xía nhất quyết không đồng ý. Trong lúc cãi vã, Chả đã vớ được chiếc búa rồi ra tay sát hại bà Xía. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Gây án xong, Chả lục lọi lấy đi 2 bánh xà phòng, 18 nghìn đồng đựng trong chiếc giỏ rồi bỏ đi. Biết công an đang điều tra, Chả sợ hãi trốn khỏi nhà, đến tá túc với người bạn cho đến khi bị bắt. Sau gần 3 tháng điều tra, với quyết tâm cao độ, cuối cùng Công an tỉnh Cao Bằng cũng lần ra được Chả, bắt y phải chịu sự trừng phạt của pháp luật về tội ác mà gã đã gây ra. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) >>> Xem thêm video: Đã bắt được nghịch tử nghi ngáo đá, sát hại cha mẹ và bà nội. Nguồn:ĐTHĐT.

