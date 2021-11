Xã Ninh Hiệp lập 30 chốt kiểm soát, cách ly 19.000 nhân khẩu

Chiều nay (4/11), xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã chính thức bị phong toả do xuất hiện nhiều F0. Lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp cho biết, thời gian thực hiện phong toả bắt đầu từ 10h30 ngày 4/11 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, UBND xã Ninh Hiệp quyết định giãn cách xã hội toàn địa bàn xã. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại tình hình đã quyết định chuyển trạng thái sang phong toả các khu vực cụ thể. Theo đó, những khu vực có nguy cơ cao sẽ bị phong toả bằng rào chắn cứng. Toàn bộ các lối ra vào chính của xã Ninh Hiệp đã bị chặn lại. UBND xã Ninh Hiệp cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết những người có liên quan. Trước mắt sẽ xét nghiệm PCR đối với toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số 7, do đây là nơi có nguy cơ cao. "Hiện chúng tôi đã lập 30 chốt kiểm soát các điểm giáp ranh với huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) và một số trục đường liên thôn. Ngoài ra, còn các chốt kiểm soát cơ động khác", lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp nói. Xã Ninh Hiệp được coi là chùm ca bệnh phức tạp nhất của Hà Nội hiện nay khi xuất phát từ ổ dịch chợ vải Ninh Hiệp. Hiện chợ vải Ninh Hiệp đã bị phong toả từ 2 ngày trước đó do có 1 nhân viên bán hàng dương tính với SARS-CoV-2. Cho đến thời điểm hiện tại toàn xã Ninh Hiệp đã có 7 ca dương tính. Được biết, xã Ninh Hiệp có 19.000 nhân khẩu đang thực hiện cách ly tại chỗ. Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cũng xác định đây là ổ dịch rất phức tạp do hàng ngày có rất nhiều người tới chợ Ninh Hiệp giao dịch. Gần 30 nhân viên NXB Tư pháp bị đưa đi cách ly chiều 4/11.

Chiều nay (4/11), xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã chính thức bị phong toả do xuất hiện nhiều F0. Lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp cho biết, thời gian thực hiện phong toả bắt đầu từ 10h30 ngày 4/11 cho đến khi có thông báo mới. Trước đó, UBND xã Ninh Hiệp quyết định giãn cách xã hội toàn địa bàn xã. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu lại tình hình đã quyết định chuyển trạng thái sang phong toả các khu vực cụ thể. Theo đó, những khu vực có nguy cơ cao sẽ bị phong toả bằng rào chắn cứng. Toàn bộ các lối ra vào chính của xã Ninh Hiệp đã bị chặn lại. UBND xã Ninh Hiệp cho biết hiện lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết những người có liên quan. Trước mắt sẽ xét nghiệm PCR đối với toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số 7, do đây là nơi có nguy cơ cao. "Hiện chúng tôi đã lập 30 chốt kiểm soát các điểm giáp ranh với huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) và một số trục đường liên thôn. Ngoài ra, còn các chốt kiểm soát cơ động khác", lãnh đạo UBND xã Ninh Hiệp nói. Xã Ninh Hiệp được coi là chùm ca bệnh phức tạp nhất của Hà Nội hiện nay khi xuất phát từ ổ dịch chợ vải Ninh Hiệp. Hiện chợ vải Ninh Hiệp đã bị phong toả từ 2 ngày trước đó do có 1 nhân viên bán hàng dương tính với SARS-CoV-2. Cho đến thời điểm hiện tại toàn xã Ninh Hiệp đã có 7 ca dương tính. Được biết, xã Ninh Hiệp có 19.000 nhân khẩu đang thực hiện cách ly tại chỗ. Lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm cũng xác định đây là ổ dịch rất phức tạp do hàng ngày có rất nhiều người tới chợ Ninh Hiệp giao dịch. Gần 30 nhân viên NXB Tư pháp bị đưa đi cách ly chiều 4/11.