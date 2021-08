Vụ nuôi hổ trái phép ở Nghệ An: Có người nhà 1 Công an xã

Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép, cơ quan chức năng xác định một hộ nuôi có người nhà làm Công an viên bán chuyên trách của xóm. Trước đó, rạng sáng 4/8, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hiền (xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành), qua đó phát hiện 14 con hổ Đông Dương đã trưởng thành, được nuôi ở hầm kín trong nhà. Cùng thời điểm, một mũi công tác khác kiểm tra nhà bà Nguyễn Thị Định (xóm Phú Xuân, cùng xã Đô Thành), phát hiện thêm 3 con hổ Đông Dương khác. Các con hổ này có trọng lượng trung bình từ 200 - 260kg/con. Những người liên quan khai nhận, đã mua hổ khi còn nhỏ từ bên Lào, sau đó đưa về nhà nuôi nhốt và chăm sóc như nuôi heo. Theo thông tin ban đầu, 1 trong 2 hộ dân nuôi hổ trái phép có người nhà làm Công an viên bán chuyên trách của xóm. Đó là ông Lê Văn Hậu, Công an viên bán chuyên trách của xóm Phú Xuân. Ông Hậu là chồng bà Nguyễn Thị Định. Ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết, khi có kết luận điều tra sẽ xử lý nghiêm cá nhân ông Lê Văn Hậu, đồng thời làm rõ trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan. Liên quan vụ việc trên, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Hiện 8 con hổ (trong số 17 con mà ngành chức năng thu giữ) đã chết đang được cấp đông bảo quản để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, các chuyên gia suy đoán một số nguyên nhân có thể gây ra cái chết của 8 con hổ như: gây mê kéo dài, vận chuyển đường xa trong thời tiết nắng nóng ảnh hưởng sức khỏe của hổ, hổ nuôi có sức khỏe yếu hơn hổ tự nhiên… Các con hổ còn sống đang được gửi chăm sóc tại 2 khu sinh thái ở huyện Diễn Châu. Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, sức khỏe các con hổ được gửi chăm sóc tại đây vẫn ổn định. >>>>> Xem thêm video: Phát hiện con hổ nặng 250 kg nằm bất động tại nhà dân ở Hà Tĩnh. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

