Vụ cháy xe Mercedes: Hình ảnh kinh hoàng đèo chở “bom” chực nổ ở VN

Sáng 20/11, bà Vũ Thị Hồng Thái (47 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển chiếc xe ô tô Mercedes GLC 250, mang biển số 30G - 007.85, gây tai nạn liên hoàn ở khu vực gầm cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ (Hà Nội) khiến một cô gái tử vong. Chiếc xe Mercedes lưu thông hướng Lê Văn Lương đi Láng Hạ, rồi va chạm với nhiều phương tiện cùng chiều ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ. Cú va chạm mạnh khiến một cô gái đi xe máy bị đập đầu xuống đường, bị kéo lê mấy mét nên tử vong tại chỗ. Người phụ nữ lái ô tô có thể bị hoảng loạn nên lái xe đâm tiếp vào 2 xe khác, trong đó có một xe máy chở gas. Bình gas trên chiếc xe máy rơi xuống đường phát nổ làm cháy các phương tiện kia. Lúc này, tài xế ô tô mở cửa nhảy xuống kịp thời nên không bị làm sao, còn anh chở gas bị thương nặng. Tại Việt Nam đang xuất hiện hàng nghìn chiếc xe chở gas không đảm bảo an toàn như vậy, hàng ngày hình ảnh những chiếc xe máy chở gas luồn lách trên phố rất phổ biến. Bản thân những người vận chuyển gas không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện không phải là chuyện hiếm gặp. Thậm chí, nhiều người chở bình gas mà không có dây chằng buộc, vừa đi vừa vòng một tay ra sau để giữ bình gas. Không chỉ có xe máy mà một số phương tiện xe 3 bánh cũng thường xuyên được thuê để vận chuyển những bình gas lớn (loại 48kg). Tuy nhiên trên xe này lại không có bất kỳ thiết bị chữa cháy nào và những bình gas này cũng không được sắp xếp đúng quy định khi vận chuyển. Việc vận chuyển gas từ các cửa hàng kinh doanh tới các hộ gia đình bằng xe gắn máy hay các phương thiện thô sơ không đúng quy định đang là mối nguy hại cho người đi đường và bản thân người chở nếu như để xảy ra sự cố trong lúc vận chuyển. Không ít lần, người đi đường phải thót tim khi đang tham gia giao thông trên đường thì gặp cảnh bình gas lăn lông lốc ngay gần mình, chỉ vì những người vận chuyển không đảm bảo an toàn khi chở những bình gas đi lại trên phố. Điều 32 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sắp xếp chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trên phương tiện vận chuyển không đúng theo quy định; Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không duy trì đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy khi sử dụng phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ trong thời gian vận chuyển; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ mà không có giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ. Clip: Cận cảnh chiếc Mercedes GLC 250 bốc cháy dữ dội do nổ bình gas.

