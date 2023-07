Phan Công Khanh từ “trùm siêu xe” đến bị điều tra chiếm đoạt tài sản?

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã triệu tập Phan Công Khanh (sinh năm 1994, tỉnh Bến Tre, trú quận 7, TP HCM) để điều tra, xác minh về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Một số thông tin cho rằng Khanh đã bị tạm giữ nhưng cơ quan công an chưa thông tin chính thức việc này. Hành vi cụ thể hiện chưa được công bố. Nhưng đây là diễn biến trong quá trình cơ quan công an điều tra theo đơn tố giác tội phạm và xác định, Phan Công Khanh có dấu hiệu nghi phạm tội trên nên mời lên làm việc. Phan Công Khanh được biết đến là tay chơi và cũng là người mua, bán siêu xe đắt tiền tại Việt Nam. Ngoài siêu xe, Phan Công Khanh cũng sở hữu nhiều mô tô và đồng hồ đắt tiền. Khanh là đại diện pháp luật của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại K-Supper, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn ô tô và xe có động cơ khác. Khanh Super mới khai trương một showroom ôtô vào cuối tháng 6/2023 ở số 6 đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. Thời gian qua, Khanh Super thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cùng những mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63... để thỏa mãn sở thích cá nhân và phục vụ cho công việc "buôn" siêu xe. Năm 2021, Phan Công Khanh đưa về Việt Nam chiếc Porsche 918 Spyder đời 2015 cực hiếm với giá bán ở nước ngoài là 1,32 triệu USD (khoảng 30,3 tỷ đồng). Đáng chú ý, đầu năm 2023, trên trang cá nhân của mình, Phan Công Khanh đã chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador Roadster với giá khi về Việt Nam là khoảng 30 tỷ đồng. Mới đây, Khanh tiếp tục đăng video giới thiệu "biệt thự di động" Rolls Royce Phantom VIII với trị giá lên đến 70 tỷ đồng. Phan Công Khanh cũng thường đăng ảnh chụp với những đại gia "chơi xe" khét tiếng... mà còn với nhiều nghệ sĩ tiếng tăm cùng một số tuyển thủ bóng đá nổi tiếng. Trên mạng xã hội, Phan Công Khanh thường xuyên đăng tải những bài viết làm từ thiện, giấy chứng nhận của cơ quan chức năng khi xây nhà cho người dân. Phan Công Khanh cũng từng đăng tải quan điểm về làm giàu thu hút nhiều người quan tâm: "Muốn giàu có, bạn phải chấp nhận nghèo khó một thời gian. Muốn có nhiều thời gian, bạn phải chấp nhận bận hơn người khác một thời gian. Muốn sướng cả đời, bạn phải chấp nhận chịu khổ một thời. Muốn có những thứ người khác chưa từng có, phải làm những việc người khác chưa từng làm. Hãy luôn tiến về phía trước, kiên trì và nỗ lực hết mình." Trước đó, Phan Công Khanh cũng nổi tiếng là vận động viên được biệt danh là “vua bóng chuyền phủi”. Giai đoạn 2008 - 2015 Khanh đã thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và TP HCM. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng sau đó đã giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Sau đó, Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán xe mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016, sau đó chính thức bước vào mảng kinh doanh "siêu xe". >>> Mời độc giả xem thêm video Danh tính hotgirl làm mẫu ảnh 1 năm mua được siêu xe, biệt thự

