Việt kiều Canada bị tạt axit, 4 năm qua vẫn sống trong sợ hãi

Cách đây khoảng 4 năm - vào đêm 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), vụ án tạt axit và cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi đã mãi mãi thay đổi cuộc sống của anh Võ Duy Nghiêm (32 tuổi, Việt kiều Canada). Sau khi bị 2 kẻ lạ mặt tấn công tàn nhẫn, anh Nghiêm bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mắt, gương mặt bị hủy hoại, không thể đi lại bình thường. Chị Tammy - bạn gái đi cùng anh Nghiêm- cũng bị bỏng nhẹ. Vụ tạt axit kinh hoàng ấy không chỉ trở thành nỗi ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí của anh Nghiêm mà nó còn mang theo nỗi đau thể xác dai dẳng với hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại ánh sáng và xóa đi những vết sẹo trên gương mặt và cơ thể sau khi bị axit tàn phá. Dù đã 4 năm trôi qua, nhưng ký ức kinh hoàng về vụ án vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của cả anh Võ Duy Nghiêm lẫn chị Tammy Nguyễn. "Tôi vẫn còn nhớ về vụ việc rất rõ ràng. Nó giống như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng có thật. Chưa từng có một ngày nào tôi không nghĩ về nó. Chúng tôi cố gắng để không nghĩ về nó, cố gắng giữ bản thân bận rộn bởi vì càng nghĩ nhiều, chúng tôi càng thấy stress", chị Tammy chia sẻ. (Ảnh: Thanh Niên) "4 năm rồi, thực ra là còn nhớ chứ, sao mà quên được… Nhưng mà cũng không muốn ráng nhớ đâu. Nhớ lại buồn… nhưng không quên được", anh Nghiêm ngậm ngùi. Anh Nghiêm và chị Tammy lần lượt đón 2 con gái chào đời năm 2020 và 2022. Sự xuất hiện của 2 “thiên thần nhỏ” đã tiếp thêm cho anh Nghiêm nhiều dũng khí để tiếp tục cuộc sống, hòa nhập xã hội. Anh Nghiêm cho hay: "Mình cảm giác như thời gian từ từ làm cho phai nhòa đi bớt. Rồi mọi người xung quanh động viên, rồi có con. Rồi COVID-19 làm cho ai cũng đeo khẩu trang, thành ra làm cho mình dễ hòa nhập với mọi người. Lúc đầu tiên ra ngoài đi dạo, có người nhìn, mình cảm giác tổn thương nhiều hơn. Rồi từ từ mình đeo khẩu trang nhiều hơn, xuất hiện ở ngoài nhiều hơn, thoải mái hơn, người ta sẽ ít nhìn hơn. Còn về sức khỏe thì mình cũng ráng đi bộ, ráng cho cái chân của mình hoạt động nhiều hơn". "Vì đứt gân và đứt dây chằng nên đi lại cũng cà nhắc nhưng từ từ mình thấy cũng đỡ nhiều. Có thể do mình còn trẻ nên sự hồi phục cũng tốt. Thực ra bây giờ mình làm nghề nail mà hiện tại mình chỉ nhìn được một mắt thôi. Và một mắt này cũng hơi loạn thị. Hiện tại mình chỉ ra phụ giúp mọi người coi ngó tiệm. Còn Tammy thì làm cho khách nhiều hơn. Mình cũng chờ để phẫu thuật giác mạc, hy vọng là có thể nhìn lại con mắt thứ hai", anh Nghiêm chia sẻ. "Đây là một vụ án không phải giết người nhưng… tàn độc. Người ta muốn hủy hoại mình. Mà kẻ gây ra việc này vẫn nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Đây là tiền lệ xấu. Nhưng nếu mình cứ mãi nghĩ về vụ án, làm cho mình giận dữ, bực bội trong người thì chỉ làm cho cuộc sống mệt mỏi thôi. Nhưng nếu mình quên đi thì thực sự cái uất ức trong người nó không tự tan đi được", anh Nghiêm giãi bày. "Tôi thực sự mong mỏi, người làm ra việc này phải bị trừng phạt. Bởi đây là điều sai trái. Nó không chỉ để lại những vết sẹo khổng lồ trên mặt, trên cơ thể mà còn cả những vết sẹo trong tâm trí nữa", chị Tammy cho hay. Bên cạnh đó, chị Tammy cũng mong muốn anh Nghiêm luôn giữ tinh thần lạc quan hơn, cố gắng tiến về phía trước là chỗ dựa vững chắc cho cả 3 mẹ con. "Mình có thể không được may mắn như mọi người nhưng mình vẫn phải tiếp tục cố gắng để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình". Trước đó, hai vợ chồng anh Nghiêm chia sẻ với báo chí rằng vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra trong đêm Mùng 5 Tết Kỷ Hợi khi họ bị hai đối tượng tạt axit, cắt gân chân. Anh Nghiêm kể, anh cùng gia đình đến ăn tối tại một khu du lịch sinh thái ở xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) - đây là một bữa ăn gia đình sum họp sau thời gian dài xa quê hương. Trên đường anh Nghiêm chở bạn gái đến buổi tiệc thì gặp chuyện, các đối tượng ra tay rất chớp nhoáng khiến anh không kịp phản ứng. Anh Nghiêm cho biết: “Tôi chạy xe máy chở bạn gái chạy đến ngã tư Thiên Đàng thì có 2 thanh niên bịt kín mặt đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát. Chúng gọi tên tôi rồi tạt axit vào mặt tôi. Do bị bỏng rát, nhắm kín mắt tôi bị ngã xuống đường”. Khi cố bò ra giữa đường để tìm người giúp, Nghiêm bị hai đối tượng trên tiến đến cắt 3 nhát dao vào chân. Gây án xong, các đối tượng phóng xe máy trốn khỏi hiện trường. Sau khi bị hai kẻ lạ mặt tấn công, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mặt, gương mặt bị hủy hoại, còn chị Tammy bị bỏng nhẹ. Thời gian vẫn trôi qua nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần thì mãi còn đó, dù cuộc sống đã dần ổn định và có nhiều đổi thay nhưng anh Nghiêm Võ và chị Tammy vẫn luôn hy vọng hung thủ gây ra vụ tạt axit kinh hoàng ấy sẽ sớm bị bắt giữ và chịu sự trừng phạt của pháp luật. >>> Xem thêm video: Hai Việt kiều về quê ăn Tết bị tạt axit, cắt gân chân. Nguồn: VTV 24.

