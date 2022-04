Vì sao ông Chu Ngọc Anh bị xem xét kỷ luật trong vụ Việt Á?

Tại kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. UBKT Trung ương kết luận, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y, Cty Việt Á và một số cá nhân. UBKT Trung ương cho rằng, ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN và ông Phạm Công Tạc - Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN và một số lãnh đạo cơ quan này cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. “Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu rõ. Trước đó, tháng 2/2020, ông Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định phê duyệt đặt 04 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đột xuất góp phần phòng chống dịch bệnh, trong đó có đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm real-time RT-PCR và RT PCR phát hiện virus corona chủng mới (nCoV)" do Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Cty cổ phần Công nghệ Việt Á thực hiện. Đề tài này được thực hiện với ngân sách nhà nước trên là 18,98 tỷ đồng. Đến ngày 2/3/2020, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ban hành Quyết định số 489/QĐ-BKHCN thông qua kết quả đề tài nghiên cứu sản xuất kit test của Việt Á. Ngày 3/3/2020, Hội đồng KHCN cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh thành lập đã họp đánh giá kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit real-time RT-PCR one step với tỉ lệ 08/08 (100%) thành viên đồng ý thông qua và nhất trí kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit real-time RT-PCR do Học viện Quân y và Cty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu, sản xuất. Ngày 5/3/2020, Bộ KH&CN đã nhanh chóng họp báo về việc Việt Nam sản xuất thành công kit test COVID-19. Khi đó, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh: “Thành công của đề tài đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn trong tình hình dịch COVID-19 đang là mối lo ngại và nguy hiểm trên toàn cầu. Kết quả nghiên cứu khẳng định trình độ của các nhà khoa học Việt Nam và sự vào cuộc của Bộ KH&CN trước những vấn đề thực tiễn, góp phần phòng, chống và điều trị dịch COVID-19...”. Ngày 26/4/2020, Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN đã công bố đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế Anh cấp chứng nhận đạt chuẩn châu Âu cho bộ kit test của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Tuy nhiên, ngày 20/10/2020, WHO công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của WHO thẩm định bộ xét nghiệm COVID-19 của Việt Á là: Not Accepted - Không được chấp nhận. Ngày 20/12/2021, thông tin trên đã bị gỡ bỏ khỏi website của Bộ KH&CN khi cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) Phan Quốc Việt. Những sai phạm của Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và ông Chu Ngọc Anh đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ tại kỳ họp thứ 13 như trên. Ông Chu Ngọc Anh, sinh ngày 17/6/1965 quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội có học vị Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý. Tháng 4/2016, ông Chu Ngọc Anh là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngày 29/9/2020 được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. (Nguồn: VTV24).

