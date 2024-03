“Tuấn Phò mã” vừa bị bắt để điều tra tội đánh bạc là ai?

Ngày 6/3, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn (40 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi đánh bạc. Vụ án đang được nhà chức trách điều tra, làm rõ theo quy định. Hoàng Đình Tuấn, thường được gọi là Tuấn "Phò mã" hay "Tuấn Phò mã 36" trước là một tài xế ô tô. Hơn 1 năm trở lại đây, Tuấn trở thành hiện tượng trên mạng xã hội với những clip quay lại quá trình làm việc của CSGT, thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ và bình luận. Trên mạng xã hội Facebook, TikTok, hay YouTube xuất hiện nhiều clip của “Tuấn Phò mã” hay “Tuấn Phò mã 36”. Tuấn chuyên quay các video cách “né” CSGT và giải thích về Luật Giao thông đường bộ. Tuy nhiên, nhiều clip của “Tuấn Phò mã” cũng ghi lại cảnh người này xin lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm của người đi đường. Đáng nói, trên các clip, khi thấy sự xuất hiện của "Tuấn Phò mã", nhiều tổ, đội CSGT lại ngay lập tức bỏ qua vi phạm. Thậm chí, có cả hình ảnh tổ công tác đang đứng làm nhiệm vụ nhưng thấy xe của “Tuấn Phò mã” đi qua liền vội thu bàn ghế chuyển đi nơi khác. Kênh Tiktok của “Tuấn Phò mã” có tới 3,7 triệu lượt thích và hơn 300.000 người đăng ký theo dõi. Các clip của người này ngoài quay hình ảnh của lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động còn có nội dung bán máy cạo râu, thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người xem. Dù Tuấn đăng tải các video clip như vậy, nhưng theo tìm hiểu của PV, người xưng là Tuấn phò mã không có mối quan hệ mật thiết nào với cán bộ CSGT. "Người này cố tình làm xấu hình ảnh của lực lượng công an", một cán bộ CSGT cho biết. Theo tìm hiểu, Hoàng Đình Tuấn (quê Thanh Hóa) từng có một tiền án về Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 10/4/2014, Hoàng Đình Tuấn bị Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 16/12/2014, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tống đạt cáo trạng truy tố Hoàng Đình Tuấn về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. >>> Xem thêm video: Đòi “hôn CSGT đến chết”, người phụ nữ lĩnh 20 tháng tù.

