Từ đầu năm đến nay, “lò” chống tham nhũng liên tục rực lửa

Khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ: Ngày 14/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, chỗ làm việc đối với: Tân Tú Hải - Thành viên HĐQT, Nguyên TGĐ Công ty Tây Hồ; Đặng Quang Tuấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Tây Hồ; Phan Việt Anh – nguyên Phó TGĐ Công ty Tây Hồ và Chu Thị Ngọc Ngà – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Tây Hồ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bắt cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận: Ngày 10/2, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải - nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm - nguyên Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận và Ngô Hiếu Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Thuận về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cả 5 bị can có vi phạm xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 5 bị can trên đều liên quan đến việc giao hơn 92.000 m2 đất của 3 lô đất ở khu vực trên vào năm 2017 nhưng lại áp giá đất năm 2013, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 70 tỷ đồng. Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Ngày 9/2, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Cường hiện đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" do có sai phạm liên quan vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada”. Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế ông Cao Minh Quang: Ngày 9/2, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đối với ông Cao Minh Quang, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Trước đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang. Khởi tố Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: Ngày 27/1, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hương Lan - Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Đỗ Hoàng Tùng - Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lê Tuấn Anh - Chánh Văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao; Lưu Tuấn Dũng - Phó phòng Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về tội Nhận hối lộ. Các bị can bị khởi tố do đã có hành vi nhận hối lộ để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa Công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Khởi tố nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA: Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, . Nguyễn Văn Nam đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7.000.000 cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7.000.000 cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Khởi tố Giám đốc CDC Bắc Giang liên quan vụ Việt Á: Ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Văn Tuấn - Giám đốc CDC Bắc Giang; Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh; Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do (chị ruột Phan Huy Văn) về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bắt giam hàng loạt cán bộ Lạng Sơn làm luật cửa khẩu: Ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 3 bị can Phạm Văn Hoàn - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn, Ngô Xuân Trường - cán bộ hải quan tỉnh Lạng Sơn và Lê Đức Quỳnh về tội Đưa hối lộ. Ba bị can khác trước đó là Nông Tuấn Anh, Lâm Văn Hưởng, cùng công tác tại Đội QLTT đô thị huyện Cao Lộc và Đinh Văn Thìn đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ. TGĐ Công ty Trường Huy Phạm Vũ Phương bị khởi tố: Ngày 20/1, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Vũ Phương – TGĐ Công ty TNHH xây dựng thương mại và khách sạn Trường Huy để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phương thành lập 14 doanh nghiệp xin vay vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng. Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội bị khởi tố: Ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Khởi tố 8 bị can vụ mua bán đề thi công chức ở Lạng Sơn: Đầu tháng 1/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 8 bị can, gồm: Đinh Thị Giang; Nông Thị Hòa; Hoàng Thanh Thảo; Hoàng Trung Mạnh, cùng là công chức Phòng Công chức, viên chức Sở Nội Vụ tỉnh Lạng Sơn; Phạm Thị Hường; Liễu Minh Tuấn và Hoàng Thùy Hương, cùng là công chức Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn; Chúc Ngọc Huyền, công chức Phòng Nội vụ thành phố Lạng Sơn về tội "Mua bán tài liệu bí mật Nhà nước". >>> Mời độc giả xem video Khởi tố vụ án, khởi tố bị can vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Nguồn: Công an Bắc Ninh.

