Trương Duy Nhất hầu tòa vì giúp Phan Văn Anh Vũ điều gì?

Ông Trương Duy Nhất bị VKSND cáo buộc lợi dụng chức danh của báo Đại Đoàn Kết để giúp Phan Văn Anh Vũ mua nhà công sản trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,1 tỷ đồng. Theo cáo trạng, báo Đại Đoàn kết từng đề nghị UBND TP Đà Nẵng cấp hoặc cho thuê một địa điểm thuận lợi trong thành phố làm trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ; giao Trương Duy Nhất liên hệ với chính quyền địa phương về việc này. Báo Đại Đoàn kết không có chủ trương xin mua nhà công sản. Năm 2003 và 2004, Trương Duy Nhất đã ký 3 văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng xin mua nhà, đất theo diện công sản, không áp dụng hệ số sinh lời với lý do để làm Văn phòng đại diện cho báo. Sau khi được UBND TP Đà Nẵng đồng ý bán nhà đất số 82 Trần Quốc Toản với giá ưu đãi là hơn 670 triệu cho báo Đại Đoàn kết, Trương Duy Nhất đã ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") để cho Công ty Xây dựng 79 thay thế nộp tiền. Năm 2011, Công ty Xây dựng 79 đã gỡ bỏ biển hiệu và đóng cửa Văn phòng của báo Đại Đoàn kết tại số 82 Trần Quốc Toản. Lúc này, khu đất đang đứng tên vợ của Phan Văn Anh Vũ. Báo Đại Đoàn kết đã gửi văn bản, yêu cầu Công ty Xây dựng 79 "Khôi phục ngay hiện trạng và trả lại nguyên trạng Văn phòng của Báo". Lúc này Báo cũng đã chấm dứt hợp đồng với ông Trương Duy Nhất. Theo cáo buộc, hành vi xin mua, sau đó ký bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản của Trương Duy Nhất giúp cho Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ mua được nhà, đất công sản không đúng đối tượng nên Trương Duy Nhất đã có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước là hơn 13 tỉ đồng. Về trách nhiệm của các ông Lê Quang Trang (nguyên Tổng Biên tập) và ông Bùi Thượng Toản (nguyên Phó Tổng Biên tập báo Đại đoàn kết), tài liệu điều tra xác định, Ban Biên tập báo Đại đoàn kết chỉ giao nhiệm vụ cho bị can Trương Duy Nhất chịu trách nhiệm liên hệ với UBND TP Đà Nẵng để xin cấp hoặc thuê một địa điểm tại trung tâm thành phố để làm trụ sở văn phòng đại diện, không chỉ đạo việc xin mua nhà công sản để làm trụ sở báo. Ông Lê Quang Trang và ông Bùi Thượng Toản không nhận được 3 công văn do Trương Duy Nhất ký gửi UBND TP Đà Nẵng để xin mua nhà, đất công sản làm trụ sở Văn phòng đại diện của báo. Đến ngày 4/10/2004, bị can Trương Duy Nhất báo cáo với lãnh đạo Ban Biên tập báo Đại Đoàn kết về việc mua nhà 82 Trần Quốc Toản không phải bỏ kinh phí mà vẫn có được trụ sở làm việc. Do tin tưởng vào đề xuất và báo cáo của Trương Duy Nhất nên các ông Lê Quang Trang và Bùi Thượng Toản đã thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, xác định Công ty Xây dựng 79 không phải là đơn vị thuộc diện đối tượng được mua nhà, đất công sản. Từ đó, các ông Trang và Toản đã ký quyết định ủy quyền cho Trương Duy Nhất làm các thủ tục để chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu nhà, đất công sản số 82 Trần Quốc Toản cho Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước. Hành vi nêu trên của ông Lê Quang Trang và ông Bùi Thượng Toản có dấu hiệu của tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xét tính chất, mức độ hành vi của ông Lê Quang Trang, Bùi Thượng Toản nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự là có cơ sở. Xem thêm video: Khởi tố, khám xét nơi ở ông Trương Duy Nhất. Nguồn: VTC 1.

