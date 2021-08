Trước khi bị khởi tố, bắt giam, ông Trần Hùng nói gì vụ SGK giả?

Tối 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, cựu Tổ trưởng Tổ 304 (nay là Tổ trưởng Tổ 1444) thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Nguyễn Duy Hải về tội Môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự. Hai bị can bị điều tra vai trò liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn và môi giới hối lộ, xảy ra tại Công ty Cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phú Hưng Phát, Đội Quản lý thị trường số 17 (Tổng cục Quản lý thị trường Hà Nội) và các đơn vị liên quan. Ngày 23/7, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Lê Việt Phương (cựu Phó đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14 thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội) và 2 cựu kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 14 là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra bắt tạm giam 7 người trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc. Trong đó có Cao Thị Minh Thuận (42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát, chủ các nhà sách Minh Thuận), Hoàng Mạnh Chiến (39 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội), Nguyễn Mạnh Hà (49 tuổi, phó giám đốc Công ty cổ phần In và văn hóa truyền thông Hà Nội)… Giữa tháng 6/2021, Cục cảnh sát kinh tế phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ tư lệnh CSCĐ và Nhà xuất bản Giáo dục kiểm tra, bắt quả tang các bị can in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại nhiều xưởng Hà Nội. Khám xét hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ sách giáo khoa giả này tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thanh Hóa, ban chuyên án tạm giữ trên 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 3 máy in, hơn 1,5 triệu tem giả và khoảng 20 tỷ đồng. Nhóm sản xuất hàng giả đã thu lợi bất chính gần 50 tỷ đồng. Ngày 12/8, trước thời điểm bị khởi tố, bắt giam 5 ngày, trên trang facebook cá nhân, ông Trần Hùng đã đăng tải bài viết đề cập đến việc xảy ra nhiều lùm xùm trong ngành Quản lý Thị trường. Bài viết cũng đề cập vụ các cán bộ Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội bị bắt giam do liên quan đến vụ sản xuất sách giáo khoa giả mà ông Hùng cho biết mình là người chỉ huy thực hiện phá án. Ông Trần Hùng viết rằng, là người tâm huyết gắn bó với ngành Quản lý Thị trường, ông rất buồn và đau xót về sự việc này. “Điều này là sự cảnh tỉnh không chỉ đối với lực lượng Quản lý Thị trường mà còn đối với toàn thể xã hội trong cuộc chiến với cái xấu, với cái sai, rằng chỉ cần một phút lơ là, một phút yếu lòng trước cam go và cám dỗ, con người ta có thể phạm những sai lầm không thể sửa chữa được và phải trả giá rất đắt vì điều đó. Nếu không giữ gìn đạo đức phẩm chất, rèn luyện tu dưỡng thường xuyên, thì con người ta rất dễ bị hạ gục và khuất phục bởi những cám dỗ”. Ông Trần Hùng cũng viết rằng, cá nhân ông 10 năm công tác trong ngành QLTT, đã trực tiếp hoặc gián tiếp xử lý rất nhiều vụ việc, phối hợp với nhiều cơ quan ban ngành, kể cả báo cáo xin ý kiến trực tiếp từ nhiều lãnh đạo cấp cao. “Trong công cuộc chống tội phạm hàng gian, hàng giả, nhiều vụ việc nguy hiểm trực tiếp đe doạ đến tính mạng, nhiều áp lực, thị phi, vu cáo, nặc danh, chính danh, rồi đủ các loại đòn bẩn đánh sau lưng, mua chuộc, hối lộ,…, tôi đều luôn cố gắng đủ bản lĩnh để vượt qua. Và cho đến nay, ông vô cùng tự hào không để xảy ra sai phạm nào. Tôi sẽ cố gắng giữ vững tinh thần trong sáng đó”, ông Hùng viết. Ông Hùng cũng cho biết, cá nhân ông có điều kiện do gia đình hậu thuẫn ủng hộ, tạo mọi điều kiện vật chất và tinh thần, nên có thể vượt qua cám dỗ, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai thì kiên trì đấu tranh. Ông cũng đề cấp việc đồng đội QLTT vô cùng vất vả và không phải ai cũng có gia đình đủ điều kiện để không phải lo nghĩ mưu sinh. Nếu chỉ một phút chủ quan, yếu lòng, quên rèn luyện tu dưỡng bản thân, một lần tặc lưỡi bỏ qua thì rất dễ xảy ra sai phạm, thậm chí mắc vòng lao lý. “Cá nhân tôi chỉ mong muốn một điều rất tâm huyết để nói với các đồng nghiệp trong lực lượng QLTT rằng: Nghề QLTT là 1 nghề khá nhiều vất vả, gian khó, đòi hỏi phải có trình độ nghiệp vụ, nắm chắc, hiểu biết pháp luật, có đủ Tâm và Tầm. Người cán bộ QLTT phải luôn trách nhiệm hết mình với công việc, biết tỉnh táo trước mua chuộc, cám dỗ, không bị mắc bẫy bởi những đạn bọc đường, và phải bản lĩnh, dũng cảm trước đe doạ nếu không chịu khó tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn bản thân rất dễ vi phạm pháp luật”, ông viết trên trang cá nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố thêm tội danh. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

