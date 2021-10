Trùm giang hồ Đường “Nhuệ” đang thụ án bao năm tù?

Mới đây, Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) 1 năm tù giam, Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, con nuôi Đường) 1 năm tù giam, về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” liên quan đến Công ty TNHH Lâm Quyết. HĐXX cho biết, có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Xuân Đường sai Bùi Mạnh Tiến xâm nhập, chiếm giữ Công ty Lâm Quyết khi chưa được gia chủ đồng ý. Từ ngày 3 đến 19/10/2017, Tiến ăn ngủ trái phép tại trụ sở công ty này. Đây là chỗ ở và nơi làm việc của vợ chồng ông Lẫm. Đường "Nhuệ" là người chỉ đạo, còn Tiến trực tiếp xâm nhập công ty của bị hại khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu. Trước đó, trong vụ án gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình), ngày 18/8/2020, HĐXX TAND TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình). Theo bản án sơ thẩm của TAND TP Thái Bình, sáng 18/11/2014, tại trụ sở Công an Trần Lãm, thành phố Thái Bình, Đường “Nhuệ” đã dùng tay trái đánh vào vùng mặt làm anh Mai Thế Duy bị gẫy xương hàm dưới bên phải, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 15%. Ngày 25/8/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xử phạt Nguyễn Xuân Đường 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Trong vụ án này, vợ Đường là Nguyễn Thị Dương, cùng các “đàn em” Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, Phạm Xuân Hoà, 44 tuổi, Đào Văn Bằng, 34 tuổi cùng lĩnh 3 năm tù, Phạm Ngọc Quý, 17 tuổi, chịu mức án hai năm tù. Bị hại trong vụ án này là anh Trịnh Ngọc Anh (nhân viên nhà xe Phúc Cường, TP Thái Bình), tổn hại sức khỏe 14%. Bản án sơ thẩm nêu, do mâu thuẫn của vợ một người bạn với phụ xe là anh Trịnh Ngọc Anh trong lúc gửi đồ nên Đường đã yêu cầu anh Ngọc Anh đến nhà xin lỗi. Chiều 30/3/2020,khi đến nhà Đường xin lỗi, Ngọc Anh bị Dương chửi bới, dùng tay tát vào mặt, dùng dây dù quật liên tiếp. Các bị cáo Mạnh, Hoà, Bằng, Quý cũng xông vào đánh nạn nhân. Đường không trực tiếp đánh nhưng đe doạ, bắt anh Ngọc Anh quỳ xin lỗi và hai lần định xông vào đánh. Như vậy đến nay, tổng hợp hình phạt Nguyễn Xuân Đường phải chấp hành là 7 năm tù giam. Tuy nhiên, vụ án "cưỡng đoạt tài sản" ăn chặn tiền hỏa táng hiện chưa xét xử. Tháng 6/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành cáo trạng, chuyển TAND tỉnh Thái Bình để đưa ra xét xử Nguyễn Xuân Đường và đồng phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" vụ ăn chặn tiền hỏa táng theo điểm a khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 12-20 năm tù). >>> Mời độc giả xem thêm video Tuyên phạt Đường “Nhuệ” 1 năm tù giam. Nguồn: THĐT

