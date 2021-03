Trùm buôn lậu chi 20 tỷ “điều chuyển”, Giám đốc CA An Giang nói gì?

Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói rằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, bản thân ông cảm thấy vui vì đã đánh trúng vào trọng tâm của các loại tội phạm trên địa bàn nên tội phạm mới chi tiền để điều chuyển công tác mình. Khẳng định đối tượng Mãnh mua bán hàng giả trong thời gian dài, thu lợi nhuận cao nên tìm cách chi tiền để đẩy ông đi nơi khác, đại tá Đinh Văn Nơi nói rằng, vụ việc này là các đối tượng lừa đảo nhau. Bởi Mãnh chuyển 10 tỷ đồng cho các đối tượng nhưng không chi được cho cơ quan, tổ chức nào nên chuyển lại tiền cho Mãnh và một phần tiền đó họ chia nhau. (Ảnh Quốc Dũng/Nhân dân) Giám đốc Công an tỉnh An Giang nói rằng, cơ quan cảnh sát điều tra đã đủ chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chạy điều chuyển công tác cán bộ và xác định đây chỉ là đường dây lừa đảo. Đồng thời cho biết, đối với hành vi chi tiền của Mãnh, hiện công an đang tiếp tục điều tra và tất cả đều nằm trong kế hoạch, trong quá trình điều tra có thể khởi tố bổ sung hoặc thay đổi tội danh. Tái khẳng định đã đánh trúng vào tội phạm nguy hiểm trên tuyến biên giới và nội địa nên các đối tượng phản ứng, đại tá Nơi nói rằng, thời gian tới, lực lượng công an sẽ quyết liệt đấu tranh triệt phá mạnh mẽ hơn các loại tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả và các loại tội phạm khác. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo "chạy điều động" Giám đốc Công an tỉnh đi địa phương khác. Ngày 2/3/2021, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Trần Trí Mãnh (SN 1980, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Ngoài việc khai báo các sai phạm liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, Mãnh còn khai báo thêm có một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có liên quan đến Mãnh. Theo lời khai, Mãnh liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng); Ngô Văn Trọng (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng); Vũ Văn Quý (quận 3, TP.HCM) và Hoàng Thị Tâm (TP Hà Nội) để bàn mưu thực hiện điều chuyển giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng. Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và cam kết sau 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển, nếu không thực hiện được sẽ trả lại tiền cho Mãnh. Sau đó, do Quý không thể thực hiện được âm mưu trên, nên Quý, Tâm, Trọng đã bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh số tiền 7,4 tỷ đồng. Số tiền còn lại 2,6 tỷ đồng Quý và đồng bọn báo Mãnh đã chi phí cho việc "chạy chọt, lo lót" vụ điều chuyển, nhưng thực chất số tiền này đã được chúng chia nhau tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự các đối tượng Quý, Trọng và Tâm. Riêng đối tượng Cảnh đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án. >>> Mời độc giả xem thêm video Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

