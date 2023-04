Toàn cảnh vụ GĐ người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai

Khoảng 17h ngày 29/3, bà H. người nấu ăn của Công ty TNHH Vinh Nhuận (thị xã Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện chị Lý Thị M (SN 1993) - kế toán của công ty Vinh Nhuận bị sát hại. Chị M tử vong trong tư thế nằm úp, có vết cắt ở cổ, tài sản và đồ đạc không bị mất. Nhận được thông tin vụ án, Công an tỉnh Bình Dương cùng Công an thị xã Tân Uyên và các đơn vị chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một con dao khoảng 30cm có dính tóc và vết máu tại bồn rửa tay trong nhà vệ sinh. Trích xuất camera cho thấy cảnh ông Yang Zhong Wu - Giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận và nữ kế toán L.T.M – nạn nhân vụ án có lời qua tiếng lại và cảnh xô xát. Điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm gây án là Yang Zhong Wu SN 1976, quốc tịch Trung Quốc (Giám đốc công ty Vinh Nhuận) là thủ phạm gây án, nhưng đối tượng đã bỏ trốn và phát thông báo truy tìm. Khoảng 21h ngày 30/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku (Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai xác định Yang Zhong Wu có mặt ở tại một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngay lập tức, các trinh sát phối hợp khống chế, bắt giữ nghi phạm đưa về cơ quan công an. Tại cơ quan Công an, đối tượng Wu khai nhận, do có mâu thuẫn với chị M. dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã, vì quá tức giận y sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị M. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong vì quá hoảng sợ y đã chủ động bỏ trốn và bắt xe khách lên TP.Pleiku, Gia Lai. Thời điểm bị bắt giữ, Yang Zhong Wu cầm một số lượng lớn tiền mặt mệnh giá 500.000 đồng với tổng số tiền gần 800 triệu đồng. Trên một số tờ tiền còn dính nhiều vết máu. Đến rạng sáng 1/4, lực lượng chức năng đã di lý nghi phạm về đến Bình Dương để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Sáng 1/4, Công an TX Tân Uyên phối hợp Công an phường Uyên Hưng tuần tra kiểm soát sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân đã phát hiện ô tô bán tải có đặc điểm giống với phương tiện của nghi phạm Yang Zhong Wu di chuyển rời khỏi công ty đang cất giấu trong lô cao su khu phố 6, phường Uyên Hưng, TX Tân Uyên,cách hiện trường vụ án khoảng 10km. Khám nghiệm chiếc ô tô của nghi phạm giấu trong lô cao su, cảnh sát phát hiện, thu giữ dấu vân tay, vết máu ở nhiều vị trí khác nhau trên ô tô. Cụ thể, phát hiện vị trí nắp gập của thùng ô tô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân. Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu, lực lượng chức năng lấy mẫu dấu vân tay trên vô lăng, kiểm tra dấu vết chìa khóa ô tô. Cảnh sát cũng thu giữ gương tích hợp camera hành trình. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ… >>> Mời độc giả xem thêm video Clip lời khai của giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán.

