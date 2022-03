Toàn cảnh vụ bé gái 3 tuổi tử vong do bị đóng đinh vào đầu

Tối 12/3, bé gái Đ.N.A. (3 tuổi, bé gái bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên đóng đinh vào đầu) đã tử vong sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, trong suốt thời gian 2 tháng điều trị tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, hồi sức cho cháu bé, tuy nhiên đáp ứng điều trị của bệnh nhi không tốt. Nguyên nhân cháu bé tử vong được xác định là bệnh nhi bị tổn thương não do các dị vật trong đầu, không thể hồi phục. Khuya ngày 12/3, nhiều người thân của cháu bé, trong đó có cả người mẹ của bé đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để chứng kiến lực lượng chức năng khám nghiệm pháp y thi thể bé gái. Sau đó, bé A. sẽ được đưa về gia đình ở Thạch Thất và hỏa thiêu tại Ba Vì. Người có hành vi hành hung dẫn đến đinh găm trong não cháu bé chính là Nguyễn Trung Huyên (SN 1992; trú tại xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, Hà Nội) – người tình của mẹ cháu bé. Huyên đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can về tội “Giết người” vào ngày 20/1 và đang bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Trước đó, sau khi bé A nhập viện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triệu tập Huyên do nghi ngờ liên quan đến những vết thương tích trên cơ thể bé gái Đỗ Ngọc A. Ban đầu, Huyên phủ nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ những căn cứ thu thập được, Công an huyện Thạch Thất phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), đã triệu tập Nguyễn Trung Huyên đến trụ sở. Quá trình điều tra xác định, vào tháng 9/2021, sau khi ly hôn chồng, chị Nguyễn Thị L. là mẹ của cháu Đỗ Ngọc A. đưa theo con gái về sinh sống cùng Huyên tại căn phòng thuê trọ tại thôn Phú Đa 1 (xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất) ở. Trong quá trình sinh sống, Huyên thường xuyên hành hạ bé A. Từ 9/2021 tới nay, Huyên đã 4 lần hành hạ cháu A. bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như bắt nuốt đinh, đánh gãy tay và đóng đinh vào vùng đầu cháu A. Sau các lần bị hành hạ, cháu A đều phải nhập viện cấp cứu. Theo lời khai ban đầu của Huyên, trong quá trình sinh sống, Huyên khó chịu với bé Đ.N.A. là con riêng của người tình nên thường đánh đập, hành hạ cháu, khiến cháu nhiều lần phải nhập viện. Tháng 10/2021, Huyên từng mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha với nước ngọt rồi cho bé A. uống, khiến bé phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến tháng 11/2021, Huyên bỏ 2 chiếc đinh vít vào miệng rồi đổ nước bắt cháu bé uống. Sau đó, bé gái được mẹ đưa đến bệnh viện để lấy 2 dị vật ra. Tháng 12/2021, thấy bé A. không ngủ, Huyên đã đánh gãy tay phải của cháu bé. Khoảng 8h ngày 17/1, trong lúc người yêu vắng nhà, Huyên đã dùng tay tát nhiều lần vào mặt bé A. Thấy bé khóc, Huyên tiếp tục dùng 1 quả tạ loại 2kg đóng 9 chiếc đinh dài khoảng 2,1cm vào xung quanh đỉnh đầu bé. Sau đó, Huyên đưa bé đi gửi và quay về phòng trọ ngủ. Chiều cùng ngày, Huyên đón bé A. về trong tình trạng sức khỏe yếu, buồn nôn, không đứng vững. Chị L. đã gọi xe đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất. Khi tiếp nhận nạn nhân trong tình trạng hôn mê, co giật toàn thân, phía bệnh viện đã thông báo cho cơ quan công an. Xác định cánh tay phải của bé bị bó bột và bị viêm màng não, các bác sĩ bệnh viện tuyến huyện đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Theo kết quả chiếu chụp, bé gái có 9 dị vật trong hộp sọ, hình dạng giống đinh ghim. Sau gần 2 tháng được các bác sĩ đầu ngành chăm sóc và chữa trị tích cực, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bé Đỗ Ngọc A. đã qua đời vào tối 12/3. >>> Mời độc giả xem thêm video Xót xa lời kể của bé trai 15 tuổi khi bị bà chủ quán bánh xèo bạo hành. Nguồn: THĐT

