Toàn cảnh TNGT liên hoàn trên QL 5, 1 người chết, 2 người bị thương

Khoảng 6h15 ngày 14/12, tại Km 53+870 quốc lộ 5 chiều đường Hà Nội-Hải Phòng (đoạn qua phường Nhị Châu, TP Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe container và 1 xe tải làm 1 người chết, 2 người bị thương. Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 15C255 80/29R 00449 do Đỗ Văn Giang (SN 1994, ở Khánh Công, Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển di chuyển theo hướng Hà Nội – Hải Phòng đến địa điểm trên đã va chạm với 3 xe ô tô gồm: xe ô tô tải 34C 33068; xe ô tô đầu kéo 15H 00354; xe ô tô đầu kéo 34H 00663. Sau đó, xe container 15C- 25580 lao qua dải phân cách, va chạm với ô tô đi ngược chiều mang BKS 29H- 80433.Khi xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô tải 34C 33068 do anh Lê Đình Thuấn (SN 1993, ở Ninh Hải, huyện Ninh Giang, Hải Dương) điều khiển cùng chiều, trên xe có bà Bùi Thị Loan ở Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, Hải Dương) ngồi ghế phụ cabin. Xe ô tô đầu kéo 15H 00354 do anh Phạm Công Mạnh (SN 1984 ở Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển; xe ô tô đầu kéo 34H 00663 do Nguyễn Văn Luận (SN 1988, ở xã An Thượng, TP Hải Dương) điều khiển. Hậu quả, 5 xe ô tô hư hỏng, bà Bùi Thị Loan tử vong tại hiện trường, 2 lái xe bị thương là anh Lê Đình Thuấn và Phạm Công Mạnh. Tại hiện trường xe 15C-255.80/29R-004.49 vắt ngang dải phân cách, xe ô tô đầu kéo 29H-804.33 kéo theo rơ móc 15R-108.14 bị lật nghiêng cắt ngang chiều đường, đầu xe hướng Hà Nội, đuôi xe hướng Hải Phòng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, lái xe Lê Đình Thuấn bị đa tổn thương, gãy xương cẳng chân phải; lái xe Phạm Công Mạnh cũng bị đa tổn thương, gãy chày trái... Cả hai đang được cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện tránh ùn tắc kéo dài. Công an TP Hải Dương cũng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định. Vụ tai nạn khiến các phương tiện không thể di chuyển ở cả hai chiều đường quốc lộ 5. Cảnh sát giao thông phải phân luồng, các phương tiện di chuyển theo đường gom dọc hai bên quốc lộ nên rất chậm. Hiện các lực lượng chức năng đang tích cực giải quyết vụ việc, phân luồng các phương tiện. >>> Mời độc giả xem thêm video Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong. Nguồn: THĐT

