Toàn cảnh tìm kiếm các công nhân mất tích Thủy điện Rào Trăng 3

Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải tạm dừng mọi hoạt động tìm kiếm và rút lực lượng khỏi Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) sau 6 ngày tiến hành tìm kiếm của giai đoạn 5. Việc tạm dừng này để đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia tìm kiếm do những ngày qua ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và sẽ phải kéo dài trong những ngày tới khi tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương sẽ chịu ảnh hưởng mạnh. Hiện, các lực lượng đã rút về xã Phong Xuân (Phong Điền). Trong thời gian tạm nghỉ, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và xây dựng phương án tìm kiếm tại bãi bồi số 3. Mọi hoạt động tìm kiếm sẽ được nối lại sau khi thời tiết thuận lợi và an toàn. Ngày 12/10/2020, vụ sạt lở núi tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành khiến 17 công nhân mất tích. Đến nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích sang giai đoạn thứ 5. Giai đoạn 1, các lực lượng tìm kiếm đã đào, xới khoảng 300.000 mét khối đất đá; tìm thấy 5/17 nạn nhân mất tích. Giai đoạn 2, đào xới khoảng 100.000 mét khối đất đá, không tìm thấy nạn nhân. Giai đoạn 3, nắn dòng chảy sông Rào Trăng, đào xới khoảng 25.000 mét khối đất đá, tìm thêm được 1 nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân được tìm thấy lên 6/17 người. Đến sáng 29/3/2021, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm giai đoạn 4, đào đắp khoảng 20.000 mét khối đất đá. Tuy nhiên, vẫn chưa phát hiện thêm nạn nhân. Ngày 1/7, các lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiến hành tìm kiếm giai đoạn 5. Trong ngày tìm kiếm thứ 2, các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân gồm quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi số 1. Tại buổi kiểm tra công tác tìm kiếm tại hiện trường vào ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu lãnh đạo Nhà máy thủy điện Rào Trăng cần triển khai ngay phương án xả nước tại Hồ thủy điện Rào Trăng 4 để trường hợp nếu kết thúc tại bãi bồi số 3 mà vẫn không tìm thấy thi thể các nạn nhân sẽ tiến hành tìm kiếm tại khu vực lòng hồ. Trải qua nhiều đợt tìm kiếm với hàng nghìn nhân lực, lực lượng cứu hộ nhưng mới chỉ tìm thấy được 6/17 nạn nhân. Hiện còn 9 nạn nhân vẫn đang mất tích. >>> Mời độc giả xem thêm video Huy động trực thăng tìm kiếm cứu nạn 30 người mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3. Nguồn: Vietnamnet

