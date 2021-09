Toàn cảnh lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh

Sáng 15/9, tại Nhà Tang lễ quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ viếng và Lễ truy điệu Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước. (Ảnh: Zing.vn) Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng và chia buồn cùng gia quyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng Đại tướng Phùng Quang Thanh. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tham gia đoàn viếng. (Ảnh: Tiền Phong) Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu dẫn đầu đã vào viếng đồng chí Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân) Thủ tướng Phạm Minh Chính đại diện đoàn Chính phủ thắp hương tại lễ viếng. (Ảnh: Zing.vn) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đại diện đoàn Quốc hội thắp hương tại lễ viếng. (Ảnh: Zing.vn) Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào viếng. (Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân) Đại tướng Phan Văn Giang ghi vào sổ tang: “Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, kiên cường, chỉ huy quyết đoán, linh hoạt, sáng tạo. Trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, đồng chí cùng tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". (Ảnh: Zing.vn) Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Phùng Quang Thanh. (Ảnh: Báo Quân Đội Nhân Dân) Đoàn xe tang đi qua nhiều tuyến phố ở trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Zing.vn) Linh xa đưa linh cữu Đại tướng rời Nhà Tang lễ Quốc gia về nghĩa trang ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh: Zing.vn) Lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh diễn ra từ 15h30 cùng ngày tại xã Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội. (Ảnh: Zing.vn) >>>> Xem thêm video: Dũng sỹ Đồi không tên: Đại tướng Phùng Quang Thanh. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

