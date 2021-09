Toàn cảnh Cầu Vĩnh Tuy 2 vượt sông Hồng sau 8 tháng thi công

Khởi công xây dựng từ tháng 1/2021 với tổng mức đầu tư dự án 2.500 tỷ đồng, dự án xây dựng Cầu Vĩnh Tuy 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và UBND thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tiến độ thi công trong vòng 24 tháng, dự kiến đến tháng 1/2023 sẽ hoàn thành để đưa vào sử dụng. Cầu Vĩnh Tuy 2 nằm song song với Cầu Vĩnh Tuy 1 (cầu cũ) bắc qua sông Hồng, nối liền quận Hai Bà Trưng với Quận Long Biên (Hà Nội). Hạng mục trụ cầu trên cạn cơ bản hoàn thành. Là một trong 6 công trình giao thông trọng điểm cấp bách trên địa bàn Thủ đô được phép thi công trong thời gian giãn cách xã hội, dự án được các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2023. Việc thi công xây dựng Cầu Vĩnh tuy 2 được chia làm 5 gói thầu của dự án. Trong đó, gói thi công cầu vượt sông (phần chính) là khó khăn và phức tạp nhất. Nhiều xà lan được nối thành đường nổi cho xúc, cần cẩu ra khoan đào trụ ở lòng sông, sau đó đóng cọc cừ xung quanh phạm vi đổ trụ. Để thi công công trình Cầu Vĩnh Tuy 2, Hai nhà thầu là Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Cty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính đã huy động nhiều nhân lực, vật lực cho công trường này. Tại một số thời điểm, các công nhân làm cả ngày lần đêm, chia theo 3 ca làm nhằm đảm bảo tiến độ công trình. Nhiều công nhân đang hàn khung sắt trụ cầu trước khi đổ bê tông. Bất kể thời tiết nắng nóng, oi bức, những công nhân tại đây vẫn đang miệt mài với công việc của họ. Tuy nhiên, thực tế nhiều công nhân tại đây lại không được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động dù đang thi công ở vị trí cao, nguy hiểm. Một công nhân cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tiến độ xây dựng cầu Vĩnh Tuy 2 cũng bị ảnh hưởng. Giá nguyên liệu sắt thép tăng cao đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc nhà thầu huy động vật liệu, công nhân cho dự án. Công nhân tranh thủ nghỉ ngơi ngay tại công trường. Là công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội, Cầu Vĩnh Tuy 2 khi được hoàn thành sẽ hoạt động song song với cầu Vĩnh Tuy 1 hiện tại. Dự kiến năm 2023 cầu sẽ được thông xe. Theo gi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc sống, cầu Vĩnh Tuy 1 có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Việc hoàn thành cầu Vĩnh Tuy 2 sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng, nguy cơ xuống cấp cho Cầu Vĩnh Tuy 1. Video: Mặt cầu Long Biên xuống cấp ảnh hưởng đến phương tiện giao thông. Nguồn: VTV

