Tin sáng 26/5: Miễn kiểm định lần đầu với xe ô tô mới; Tăng phạt vi phạm xây dựng

Đề nghị miễn kiểm định lần đầu với xe ô tô mới: CSGT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu đối với các phương tiện cơ giới đường bộ mới xuất xưởng, còn thời hạn bảo hành của nhà sản xuất. (Nguồn: Người Lao Động) Việt Nam sẵn sàng trở thành ‘cứ điểm’ sản xuất quan trọng của thế giới: Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã và đang chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón nhận làn sóng chuyển dịch đầu tư mới, trở thành "cứ điểm" sản xuất quan trọng của thế giới. Các nhà đầu tư đến từ châu Á, châu Âu, Hoa Kỳ và ASEAN đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. (Nguồn: Báo Xây Dựng) Tăng mức phạt với vi phạm trong lĩnh vực xây dựng ở Hà Nội: Cần xác định rõ hơn cơ sở pháp lý, thực trạng vi phạm trật tự xây dựng. Riêng với 4 quận lõi của thành phố, đề xuất tăng mức phạt để người dân không dám vi phạm. Quan trọng Nghị quyết phải đảm bảo răn đe có hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng “phạt để tồn tại” và việc "chống lưng" trong xây dựng. (Nguồn: ĐCSVN) Hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của nông dân gửi đến Thủ tướng: “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân; thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững” là chủ đề Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với nông dân Việt Nam, diễn ra vào 29/5. Tính đến nay, đã có hơn 1.600 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị được gửi tới Thủ tướng Chính phủ. (Nguồn: VOV.VN) Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng điều hành các trung tâm khu vực của ESCAP: Tổng cục Thống kê và VIAEP trúng cử vào SIAP (Viện thống kê châu Á-Thái Bình Dương) và CSAM (Trung tâm Cơ khí hóa nông nghiệp bền vững) thuộc Ủy ban Kinh tế và xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP). Đây là cơ hội tốt để chúng ta tăng cường hợp tác với khu vực trong lĩnh vực thống kê và cơ khí hóa nông nghiệp, qua đó góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. (Nguồn: ĐCSVN) Hỗ trợ chi phí lắp đặt thiết bị tàu cá giúp ngư dân bám biển: HĐND tỉnh Bình Thuận thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh. Việc hỗ trợ chi phí mua, lắp đặt thiết bị VMS sẽ giúp ngư dân vươn khơi bám biển và thực hiện tốt các quy định về chống khai thác IUU. (Nguồn: Người Đưa Tin) Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022: Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2022 với chủ đề “Nha Trang - Chạm đến trái tim” sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19/6 tại Quảng trường 2/4, TP. Nha Trang. (Nguồn: Báo Khánh Hoà) Thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh: UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương tiếp tục cho thí điểm xe điện 4 bánh hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, loại hình này cần được quản lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn kỹ thuật. (Nguồn: Báo Khánh Hoà) TP.HCM tiếp tục có người trúng Vietlott hơn 37 tỷ đồng: Kỳ quay tối ngày 25/5 của xổ số tự chọn Mega 6/45 đã tìm ra một vé số may mắn được in và bán ra tại TP.HCM trúng giải Jackpot trị giá 37,3 tỷ đồng. (Nguồn: Zingnews) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Khác biệt trong đăng kiểm ô tô điện. (Nguồn: VTV24)

