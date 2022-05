Tin sáng 23/5: Giá xăng tăng; Lắp camera tại các cơ sở giáo dục

Giá xăng nguy cơ tăng kỷ lục đắt đỏ nhất lịch sử: Giá xăng trong nước hôm nay được dự báo có thể tăng tới 950 đồng/lít, đưa giá xăng tiến sát mốc 31.000 đồng/lít, cao nhất từ trước đến nay. (Theo Vietnamnet) SEA Games 31, Đoàn thể thao Việt Nam thành công ngoài mong đợi: Với 446 huy chương bao gồm (205 HCV, 125 HCB, 116 HCĐ) dẫn đầu bảng tổng sắp. Điều đặc biệt hơn đó là tấm HCV của đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sau khi có chiến thắng (1-0) trước đội tuyển Thái Lan. (Nguồn: Lao động Thủ đô) Nghiên cứu lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở giáo dục: Công an TP Hồ Chí Minh kiến nghị Sở Giáo dục - Đào tạo việc bắt buộc lắp đặt camera giám sát tại các cơ sở giáo dục (trường mẫu giáo; nhà trẻ; trường tiểu học; các trung tâm, các cơ sở bảo trợ xã hội có nuôi dạy trẻ thuộc Sở Lao động – Thương binh và xã hội) trên địa bàn Thành phố; để góp phần răn đe các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, tăng cường sự giám sát của gia đình, xã hội với công tác chăm sóc trẻ em, cũng như là nguồn chứng cứ để cơ quan Công an điều tra, xử lý khi có vụ việc xâm hại xảy ra. (Nguồn: ĐCSVN) Sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để sát hạch lái xe: Từ 1/6/2022, các trung tâm sát hạch lái xe sẽ sử dụng phần mềm này để bổ sung vào bài thi sát hạch. Do đó, bên cạnh các nội dung thi lý thuyết, thực hành như hiện nay, thí sinh sẽ sát hạch thêm một số tình huống giao thông trên phần mềm mô phỏng. (Nguồn: ANTD.VN) Cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh trên các vùng biển: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. (Theo Nhân Dân) Đường sắt chạy thêm nhiều đôi tàu: Để phục vụ nhu cầu người dân đi du lịch tăng cao trong dịp Hè này, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lên kế hoạc tổ chức chạy thường xuyên nhiều đôi tàu trên các tuyến phía Bắc. (Theo Vietnam+) Trải nghiệm chạy cực chất xuyên qua cánh đồng điện gió lớn nhất tại Việt Nam: Giải chạy diễn ra trong hai ngày từ 5-6/8/2022, kết hợp mô hình Glamping music-fest hứa hẹn mang tới những cung đường cực chất và trải nghiệm cực phiêu chưa từng có đến các vận động viên. Giải chạy không đơn thuần là cuộc đua để giành ngôi vô địch mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh, bền vững, thân thiện với môi trường. (Nguồn: Tin tức) Công an xử lý loạt thanh niên 'càn quấy' sau khi U23 vô địch SEA Games: Ngay sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, hàng vạn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng, nhưng có không ít thanh niên "càn quấy" vi phạm luật giao thông. (Nguồn: Vietnamnet) Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV khai mạc sáng nay: Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác; dành nhiều thời gian xem xét các vấn đề kinh tế-xã hội, giám sát. Dự kiến, kỳ họp bế mạc vào ngày 16/6/2022. (Theo VOV.VN) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Giá xăng tăng kỷ lục, tài xế công nghệ ngậm ngùi hủy chuyến. (Nguồn: Báo Lao Động)

