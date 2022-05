Tin sáng 16/5: Hà Nội nồng nhiệt SEA Games 31; 1.594 ca mắc COVID-19

Chỉ còn 1.594 ca mắc COVID-19: Tính đến nay, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước (giảm 301 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.029 ca trong cộng đồng). (Theo: TCDN) 5 ô tô đâm liên hoàn trên đường vành đai 3 Hà Nội: Đêm 15/5, tại đường vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đi Linh Đàm (Hà Nội), một xe ô tô tải đã húc thẳng vào đuôi một xe tải dừng đỗ không cảnh báo trên làn đường phía ngoài cùng. Ngay sau đó, một ô tô hiệu For đã không giữ khoảng cách, không làm chủ tốc độ húc bay phần đuôi xe Honda CRV phía trước lật ngang. Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng nhưng may mắn không xảy ra thương vong. (Theo PLVN) Một Hà Nội nồng nhiệt và chu đáo tại SEA Games 31: Những ngày qua, Thủ đô Hà Nội đã mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt các đoàn thể thao và phóng viên quốc tế tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Các phóng viên nước ngoài tác nghiệp và đoàn thể thao các nước tham dự tại SEA Games 31 đều có những cảm nhận sâu sắc về sự đón tiếp nồng nhiệt và chu đáo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. (Nguồn: Kinhtedothi) Dân chặn xe thi công dự án, chi trả đền bù trước 20/6: Vụ việc chặn đường xe chở vật liệu thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (tỉnh Quảng Bình) hơn 41.000 tỷ, chủ đầu tư đã cam kết chi trả tiền bồi thường trước ngày 20/6. (Nguồn: Vietnamnet) TP.HCM giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch Y tế hấp dẫn: Nhằm quảng bá sản phẩm du lịch y tế, giới thiệu các sản phẩm, mô hình điều trị, chăm sóc sức khỏe dành cho du khách trong và ngoài nước, ngày 15/5, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP tổ chức chương trình "Giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch y tế TPHCM". Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TPHCM năm 2022 diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám từ ngày 14 đến 17/5. (Nguồn: Tổ Quốc) 33 chiếc phao cứu sinh xuất hiện trên các cây cầu ở Hà Nội: 33 phao cứu sinh được nhóm tình nguyện viên treo trên 6 cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội, với hi vọng giúp đỡ các nạn nhân đuối nước. Hoạt động treo phao cứu sinh trên những cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội là một phần nhỏ trong chương trình "Tình yêu sông Hồng", nhóm dự kiến treo hàng trăm phao cứu sinh trên các cây cầu chạy dọc sông Hồng ở 6 tỉnh, thành phố từ Lào Cai đến Thái Bình. (Nguồn: Tổ Quốc) Đua nhau lập khu công nghiệp tỉ đô đón “đại bàng”: Thị trường bất động sản (BĐS), các đường bay quốc tế đến Việt Nam được khôi phục đã mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường BĐS công nghiệp đầu năm 2022. Để chuẩn bị đón nhà đầu tư nước ngoài cũng như đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, nguồn cung khu công nghiệp (KCN) tăng đáng kể. (Nguồn: PLO) Cận cảnh làm đường rộng hơn 6 mét/làn, dài hàng trăm mét trên đất đường sắt: Nhiều hộ dân tự ý thi công xây dựng đường bê tông trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt tại km 22+700 và km 23+900 trên tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển, đoạn đi qua xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. (Nguồn: Tạp chí GTVT) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Văn hóa Việt sẽ tỏa sáng tại SEA Games 31. (Nguồn: VTV24).

