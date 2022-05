Tin sáng 12/5: Kiểm tra camera trên ô tô; Cao tốc Hà Nội-Hải Phòng thu phí tự động

Tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về camera giám sát trên ô tô: Thanh tra Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị các sở GTVT và thanh tra giao thông các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến camera giám sát lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Thời gian thực hiện từ ngày 20/5 đến 20/6/2022. (Nguồn: QĐND)

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thu phí tự động ETC 100%: Từ ngày 1/6 sẽ tiến hành chỉ thu phí tự động không dừng (ETC) trên toàn tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Việc thí điểm sẽ thực hiện tại 32/62 làn thu phí trên 6/6 trạm thu phí trên tuyến cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. (Nguồn: VOV.VN) Giới thiệu hơn 10.000 mặt hàng lưu niệm tiêu biểu nhân dịp SEA Games 31: Nhằm hưởng ứng sự kiện SEA Games 31, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvenirs 2022) diễn ra từ ngày 11 đến hết ngày 20/5 tại Quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).(Theo Nhân Dân)

Xu hướng chọn ngành, nghề dần cân bằng: Thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa sử dụng kết quả xét tuyển đại học có 537.000, chiếm gần 79%. Thí sinh chọn bài thi theo tổ hợp Khoa học xã hội chiếm 52%, tổ hợp Khoa học tự nhiên chỉ trên 30%. Các chuyên gia tuyển sinh cho rằng, xu thế này không mới nhưng nó đang cho thấy sự cân bằng trong nhu cầu nhân lực. (Nguồn: GD&TĐ) Triển lãm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Triển lãm diễn ra đến ngày 19/5/2022 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người qua các tác phẩm tranh, phù điêu và chữ thư pháp. (Nguồn: ĐCSVN)





Xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường: Hôm nay (12/5), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phiên sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo khác cũng hầu tòa về các tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. (Nguồn: VOV.VN)

Kỷ luật Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng thống nhất đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng. Hình thức thi hành kỷ luật là thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đàm Quang Hưng. (Theo: ANTĐ.VN) Dở dang dự án đê biển hơn 370 tỷ đồng ở Nghi Xuân: Theo Báo Hà Tĩnh, sau khi thi công xong giai đoạn 1, do thiếu vốn nên công trình đê biển hơn 370 tỷ đồng ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dang dở, khiến hàng trăm hộ dân sống trong nỗi thấp thỏm, lo âu mỗi mùa mưa bão đến. (Ảnh: Công trình ngừng thi công, khiến đoạn đê bị cụt...) >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: Kiểm tra việc lắp camera giám sát hành trình trên ô tô. (Nguồn: THLC)

