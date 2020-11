Tin nóng ngày 7/11: Bắt đối tượng sát hại người phụ nữ bán dâm trong khách sạn

Bắt đối tượng sát hại người phụ nữ bán dâm. Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Hồ Văn Linh (SN 1974, quê Vĩnh Long), bàn giao hồ sơ cho Công an quận Thủ Đức xử lý về hành vi “giết người, cướp tài sản”. Ngày 29/10, Linh gọi điện cho chị P.T.L (SN 1975, quê quán Lào Cai) đến nhà nghỉ A.N trên đường số 1, Khu tái định cư Bình Chiểu, quận Thủ Đức để mua dâm. Tại đây, Linh nảy ý định cướp tài sản. Bị chị L. Phản kháng, Linh sát hại chị L., cướp giỏ xách lấy 2 ĐTDĐ hiệu Samsung cùng một số ít tiền, sau đó Linh chạy xe về Bình Dương lẩn trốn. 3 thanh niên cùng giao cấu bé gái 10 tuổi. Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1999, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Phan Thanh Bảo (SN 1999, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Quí (SN 2006, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó tối ngày 1/11, 3 đối tượng trên đã rủ bé gái uống rượu, sau đó dụ bé cho quan hệ thì sẽ cho tiền chơi game và thay nhau giao cấu với bé. Ảnh: CAND Ngáo đá đập phá mộ cậu ruột. Ngày 7/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1988, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả. Trước đó, ngày 18/10, sau khi sử dụng ma túy, Điệp bị ảo giác nên cho rằng có tiếng khóc trẻ em trong phần mộ của cậu ruột ở sau nhà. Điệp lấy búa đập phá mộ phần của cậu ruột. Điệp đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Dùng súng bắn vào nhà con nợ. Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đức Bảo (27 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tối ngày 20/7, Bảo cùng Trần Chí Linh (29 tuổi) đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để đòi nợ. Tại đây, Bảo lấy một khẩu súng ngắn, bắn vào cửa sổ phía trước nhà Hoàng, sau đó Linh nhặt các vỏ đạn rơi và cả hai ra về. Bảo là đối tượng hình sự “cộm cán” trên địa bàn. Ảnh: ĐĐK Truy bắt nhóm côn đồ hành hung nam thanh niên trước cửa nhà. Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang ráo riết truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân). Rạng sáng 6/11, anh Tuấn đi chơi về nhà trong hẻm Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, bất ngờ bị một nhóm hơn 10 người chạy xe máy tới, cầm ba chĩa, mã tấu lao vào tấn công anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm côn đồ truy sát. Nhóm người còn quay lại đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe bỏ đi. Bé trai 2 tuổi tử vong nghi bị điện giật. Ngày 7/11, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang tìm hiểu nguyên nhân tử vong của cháu H.T.G. (2 tuổi) nghi do điện giật trên địa bàn xã Hòa Hiệp. Khoảng 6h30 ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Ngân (48 tuổi, người trông giữ cháu G.) đến đón G. tại khu vực chợ Hòa Hiệp đưa về nhà trông coi. Khi về nhà, cháu G. bị ngã vào khung võng khi nhặt đồ chơi văng ra ngoài gần võng. Bà Ngân chạy đến, đụng tay vào người cháu G. thì bị điện giật nên bà Ngân hô hoán, cúp điện, cùng chồng đưa cháu G. đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Một phụ nữ bị hành hung dã man suốt 11 năm. Ngày 7/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch. Đồng thời, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) về tội cố ý gây thương tích. Thời gian qua, bà Hoàng Nhật Ánh (SN 1986) đã tố bị chồng hành hung suốt 11 năm khi hai người ở giữa rừng cao su, vắng người. Viện Pháp y Trung ương kết luận bà Ánh bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động (đánh đập). Ảnh: SGGP >>> Mời độc giả xem thêm video Bé trai lớp 1 bị hành hung tại trường học> Nguồn VTV

Bắt đối tượng sát hại người phụ nữ bán dâm. Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt được Hồ Văn Linh (SN 1974, quê Vĩnh Long), bàn giao hồ sơ cho Công an quận Thủ Đức xử lý về hành vi “giết người, cướp tài sản”. Ngày 29/10, Linh gọi điện cho chị P.T.L (SN 1975, quê quán Lào Cai) đến nhà nghỉ A.N trên đường số 1, Khu tái định cư Bình Chiểu, quận Thủ Đức để mua dâm. Tại đây, Linh nảy ý định cướp tài sản. Bị chị L. Phản kháng, Linh sát hại chị L., cướp giỏ xách lấy 2 ĐTDĐ hiệu Samsung cùng một số ít tiền, sau đó Linh chạy xe về Bình Dương lẩn trốn. 3 thanh niên cùng giao cấu bé gái 10 tuổi. Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1999, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Phan Thanh Bảo (SN 1999, trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) và cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Văn Quí (SN 2006, trú tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó tối ngày 1/11, 3 đối tượng trên đã rủ bé gái uống rượu, sau đó dụ bé cho quan hệ thì sẽ cho tiền chơi game và thay nhau giao cấu với bé. Ảnh: CAND Ngáo đá đập phá mộ cậu ruột. Ngày 7/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1988, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) điều tra về hành vi xâm phạm mồ mả. Trước đó, ngày 18/10, sau khi sử dụng ma túy, Điệp bị ảo giác nên cho rằng có tiếng khóc trẻ em trong phần mộ của cậu ruột ở sau nhà. Điệp lấy búa đập phá mộ phần của cậu ruột. Điệp đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Dùng súng bắn vào nhà con nợ. Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đức Bảo (27 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Tối ngày 20/7, Bảo cùng Trần Chí Linh (29 tuổi) đến nhà anh Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi, thôn Trung Đông, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để đòi nợ. Tại đây, Bảo lấy một khẩu súng ngắn, bắn vào cửa sổ phía trước nhà Hoàng, sau đó Linh nhặt các vỏ đạn rơi và cả hai ra về. Bảo là đối tượng hình sự “cộm cán” trên địa bàn. Ảnh: ĐĐK Truy bắt nhóm côn đồ hành hung nam thanh niên trước cửa nhà. Ngày 7/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang ráo riết truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí gây thương tích cho anh Lâm Huỳnh Tuấn (30 tuổi, ngụ phường An Lạc A, quận Bình Tân). Rạng sáng 6/11, anh Tuấn đi chơi về nhà trong hẻm Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, bất ngờ bị một nhóm hơn 10 người chạy xe máy tới, cầm ba chĩa, mã tấu lao vào tấn công anh Tuấn. Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm côn đồ truy sát. Nhóm người còn quay lại đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe bỏ đi. Bé trai 2 tuổi tử vong nghi bị điện giật. Ngày 7/11, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang tìm hiểu nguyên nhân tử vong của cháu H.T.G. (2 tuổi) nghi do điện giật trên địa bàn xã Hòa Hiệp. Khoảng 6h30 ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Ngân (48 tuổi, người trông giữ cháu G.) đến đón G. tại khu vực chợ Hòa Hiệp đưa về nhà trông coi. Khi về nhà, cháu G. bị ngã vào khung võng khi nhặt đồ chơi văng ra ngoài gần võng. Bà Ngân chạy đến, đụng tay vào người cháu G. thì bị điện giật nên bà Ngân hô hoán, cúp điện, cùng chồng đưa cháu G. đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong. Một phụ nữ bị hành hung dã man suốt 11 năm. Ngày 7/11, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch. Đồng thời, khởi tố bị can Nguyễn Văn Dũng (SN 1975) về tội cố ý gây thương tích. Thời gian qua, bà Hoàng Nhật Ánh (SN 1986) đã tố bị chồng hành hung suốt 11 năm khi hai người ở giữa rừng cao su, vắng người. Viện Pháp y Trung ương kết luận bà Ánh bị thương tật vĩnh viễn 42% do ngoại lực tác động (đánh đập). Ảnh: SGGP >>> Mời độc giả xem thêm video Bé trai lớp 1 bị hành hung tại trường học> Nguồn VTV