Tin nóng ngày 20/5: Đang uống rượu vợ gọi điện, bị bạn nhậu đâm chết vì xin về trước

Đang uống rượu vợ gọi điện, bị bạn nhậu đâm chết vì xin về trước: Anh Nguyễn Xuân Quyết (SN 1985, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà Đỗ Viết Dương (SN 1983, trú cùng địa phương) để nhâu. Trong khi đang nhậu anh Quyết xin phép về trước vì vợ đang ở nhà sắp sinh con liền bị Dương chạy ra xe ô tô của mình lấy dao đâm chết nạn nhân. Ngày 20/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Quyết về tội “Giết người”. Bị "bạn trai" hẹn hò qua Facebook lừa gần 500 triệu đồng: Chị T.T.B.V (34 tuổi, ngụ Long An) quen biết người đàn ông tên Tuấn qua Facebook. Tin tưởng bạn trai quen nên chị V. nhờ Tuấn chở đến ngân hàng để gửi tiền. Khi đến số 389 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) Chị V. vừa bước xuống, Tuấn rú ga bỏ chạy cùng số tài sản của nạn nhân. Theo khai báo, tổng trị giá khoảng 500 triệu. Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết đang truy tìm đối tượng. Bé trai 4 tuổi tử vong do ăn quả vải bị hóc hạt: Cháu Mai Huy K. (4 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) ở nhà với người thân rồi tự lấy quả vải để bóc ăn. Trong lúc ăn quả vải, cháu K. không tách bóc hạt ra mà chỉ tách bóc vỏ vải dẫn đến cháu K. bị hóc hạt vải dẫn đến tử vong. Ngày 20/5, UBND xã Hậu Thành cho biết, sau khi xảy ra vụ việc UBND xã Hậu Thành đã đến thăm viếng, động viên người thân, gia đình cháu K. (Ảnh minh họa) Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Ngày 20/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, khám xét chỗ ở đối với ông Đào Công Thiên, 59 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Thiên bị khởi tố để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Dùng búa đánh người khác trọng thương rồi trốn truy nã: Ngày 10/12/2020, do mâu thuẫn nên Phạm Đăng Hải (SN 1977, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã dùng búa và ghế đánh anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú tại quận Thanh Xuân) khiến anh T. bị thương nặng rồi sau đó bỏ trốn. Được biết, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 21%. Sau đó, Công an Hà Nội đã truy nã Hải đến ngày 20/5/2021, Hải đã bị Công an bắt giữ. Đến nhà ông chơi, 2 cháu nhỏ không may rơi xuống ao chết đuối: Tối 19/5, 2 bé trai là cháu Hồ Sỹ C. (4 tuổi) và Lê Thạc Q. (3 tuổi) đến nhà ông Hồ Sỹ X. ( trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) chơi. Trong lúc ông X. không để ý, hai cháu đã mở cửa cổng nhà để đi chơi. Một lúc sau không thấy các cháu đâu, ông X. liền hô hoán mọi người tổ chức tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện 2 cháu đã tử vong dưới ao cách nhà không xa. Bị cảnh sát bắt, hai thanh niên cho vay nặng lãi hối lộ 150 triệu đồng: Chiều 19/5, khi bị Cảnh sát 911 (thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt giữ, Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình) cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng đã hối lộ 150 triệu đồng để xin được bỏ qua nhưng bất thành. Được biết, lãi vay tính theo ngày và cứ cho vay 10 triệu là lấy lãi 500 nghìn/1 ngày chưa kể tiền gốc. Mỗi lần vay chỉ trong hạn 21 ngày. Giả danh bác sĩ Bệnh viện 108 lừa bán "suất" thầu căng tin: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tự nhận mình là bác sĩ Bệnh viện 108 để lừa đảo anh Nguyễn Văn T. (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hàng trăm triệu đồng về việc bán "suất" căng tin trong bệnh viện. Ngày 20/5, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị truy tố Mạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nữ đại gia cho Thiện "Soi" vay nặng lãi bị khởi tố thêm tội: Ngày 20/5, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi rửa tiền. Trước đó, bị can này đã bị khởi tố và đang tạm giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cậu ruột hiếp dâm cháu gái 15 tuổi đến có thai: Tháng 11/2020, sau khi mẹ mất, cháu V. (15 tuổi) lên ở với gia đình Hoàng Văn Tuất (SN 1970, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là cậu ruột của cháu V. Thời gian sống cùng gia đình Tuất, cháu V. nhiều lần bị Tuất khống chế hiếp dâm dẫn đến mang thai. Ngày 20/5, Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn để điều tra. >>> Xem thêm video: Trêu bạn gái đồng nghiệp sau khi nhậu, bị chém nhập viện. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

Đang uống rượu vợ gọi điện, bị bạn nhậu đâm chết vì xin về trước: Anh Nguyễn Xuân Quyết (SN 1985, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà Đỗ Viết Dương (SN 1983, trú cùng địa phương) để nhâu. Trong khi đang nhậu anh Quyết xin phép về trước vì vợ đang ở nhà sắp sinh con liền bị Dương chạy ra xe ô tô của mình lấy dao đâm chết nạn nhân. Ngày 20/5, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã truy tố Quyết về tội “Giết người”. Bị "bạn trai" hẹn hò qua Facebook lừa gần 500 triệu đồng: Chị T.T.B.V (34 tuổi, ngụ Long An) quen biết người đàn ông tên Tuấn qua Facebook. Tin tưởng bạn trai quen nên chị V. nhờ Tuấn chở đến ngân hàng để gửi tiền. Khi đến số 389 Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) Chị V. vừa bước xuống, Tuấn rú ga bỏ chạy cùng số tài sản của nạn nhân. Theo khai báo, tổng trị giá khoảng 500 triệu. Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết đang truy tìm đối tượng. Bé trai 4 tuổi tử vong do ăn quả vải bị hóc hạt: Cháu Mai Huy K. (4 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) ở nhà với người thân rồi tự lấy quả vải để bóc ăn. Trong lúc ăn quả vải, cháu K. không tách bóc hạt ra mà chỉ tách bóc vỏ vải dẫn đến cháu K. bị hóc hạt vải dẫn đến tử vong. Ngày 20/5, UBND xã Hậu Thành cho biết, sau khi xảy ra vụ việc UBND xã Hậu Thành đã đến thăm viếng, động viên người thân, gia đình cháu K. (Ảnh minh họa) Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Ngày 20/5, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, khám xét chỗ ở đối với ông Đào Công Thiên, 59 tuổi, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ông Thiên bị khởi tố để điều tra trong vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, TP.Nha Trang (khu đất của Trường chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ). Dùng búa đánh người khác trọng thương rồi trốn truy nã: Ngày 10/12/2020, do mâu thuẫn nên Phạm Đăng Hải (SN 1977, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã dùng búa và ghế đánh anh Nguyễn Văn T. (SN 1982, trú tại quận Thanh Xuân) khiến anh T. bị thương nặng rồi sau đó bỏ trốn. Được biết, nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ 21%. Sau đó, Công an Hà Nội đã truy nã Hải đến ngày 20/5/2021, Hải đã bị Công an bắt giữ. Đến nhà ông chơi, 2 cháu nhỏ không may rơi xuống ao chết đuối: Tối 19/5, 2 bé trai là cháu Hồ Sỹ C. (4 tuổi) và Lê Thạc Q. (3 tuổi) đến nhà ông Hồ Sỹ X. ( trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) chơi. Trong lúc ông X. không để ý, hai cháu đã mở cửa cổng nhà để đi chơi. Một lúc sau không thấy các cháu đâu, ông X. liền hô hoán mọi người tổ chức tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện 2 cháu đã tử vong dưới ao cách nhà không xa. Bị cảnh sát bắt, hai thanh niên cho vay nặng lãi hối lộ 150 triệu đồng: Chiều 19/5, khi bị Cảnh sát 911 (thuộc Công an quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt giữ, Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, Ninh Bình) cho vay nặng lãi ở Đà Nẵng đã hối lộ 150 triệu đồng để xin được bỏ qua nhưng bất thành. Được biết, lãi vay tính theo ngày và cứ cho vay 10 triệu là lấy lãi 500 nghìn/1 ngày chưa kể tiền gốc. Mỗi lần vay chỉ trong hạn 21 ngày. Giả danh bác sĩ Bệnh viện 108 lừa bán "suất" thầu căng tin: Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) tự nhận mình là bác sĩ Bệnh viện 108 để lừa đảo anh Nguyễn Văn T. (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hàng trăm triệu đồng về việc bán "suất" căng tin trong bệnh viện. Ngày 20/5, Công an quận Bắc Từ Liêm đề nghị truy tố Mạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nữ đại gia cho Thiện "Soi" vay nặng lãi bị khởi tố thêm tội: Ngày 20/5, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, ngụ TP Vũng Tàu) về hành vi rửa tiền. Trước đó, bị can này đã bị khởi tố và đang tạm giam về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cậu ruột hiếp dâm cháu gái 15 tuổi đến có thai: Tháng 11/2020, sau khi mẹ mất, cháu V. (15 tuổi) lên ở với gia đình Hoàng Văn Tuất (SN 1970, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) là cậu ruột của cháu V. Thời gian sống cùng gia đình Tuất, cháu V. nhiều lần bị Tuất khống chế hiếp dâm dẫn đến mang thai. Ngày 20/5, Công an thị xã Ba Đồn đã khởi tố, bắt tạm giam Tuấn để điều tra. >>> Xem thêm video: Trêu bạn gái đồng nghiệp sau khi nhậu, bị chém nhập viện. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.